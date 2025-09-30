Vicent Císcar, alcalde de Paiporta: "El alcantarillado ha respondido a los 96 litros"

El alcalde de Paiporta, con motivo de la visita de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé ha hecho balance del temporal en su municipio, uno de los más afectados por la dana del 29 de octubre. El dirigente ha explicado que desde “hace dos meses llevamos tomando precauciones para la época de lluvias tras la dana”.

Císcar ha relatado que el “sábado ya nos activamos” y “pusimos en marcha parte del protocolo” como era “proteger medios municipales, como vehículos o herramientas para poder utilizarlos en caso de emergencia”. Además, se doblaron los efectivos de Policía Local, Protección Civil y empleados. El alcalde también apunto que estos días se ha visitado a personas mayores que viven en zonas bajas.

En cuanto al golpe del temporal en Paiporta, que ha dejado 96 litros por metro cuadrado, Císcar ha resaltado que el sistema de alcantarillado “se ha comportado” después de “estar trabajando nueve meses aunque estos trabajos no se ven”, ha enfatizado. El socialista ha indicado que la población “ha visto que ha funcionado cuando era una gran preocupación para la ciudadanía porque si no funcionan los desagües se podrían haber inundado los garajes”.

Pánico y bulos

El alcalde ha reconocido que tenían que gestionar lo material y lo intangible como “evitar que la gente entrara en pánico” tras lo ocurrido el 29 de octubre. De ahí que tuvieran preparado “un plan de presencia policial en las salidas conflictivas para poder regular una hipotética salida del municipio de la población que quisiera marcharse en caso de emergencia”. Y ahí Císcar ha lamentado que los bulos no ayudan”. El alcalde ha revelado que el dominfo “se dijo en una televisión nacional que se estaba evacuando a Paiporta. Eso ha provocado que familiares de vecinos de otras comunidades les llamaran preguntando si estaban bien. Eso también aumenta el pánico”.