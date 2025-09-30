Paterna renueva el convenio con el Parc Tecnològic para mejorar la accesibilidad

El Ayuntamiento de Paterna ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la EGM Parc Tecnològic Paterna, una subvención directa dotada con 65.000 euros, y que permitirá seguir modernizando los equipamientos y dotando de servicios de valor añadido a esta área empresarial.

Con esta renovación, se refuerza el compromiso de ambas instituciones para ofrecer servicios avanzados y sostenibles, alineados con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras y enmarcadas con la Estrategia Municipal de Desarrollo Empresarial de Paterna (Emdep).

El alcalde de Paterna y responsable de Promoción Económica y Estrategia Empresarial, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que "este compromiso institucional, año tras año, nos permite seguir modernizando nuestras áreas empresariales de manera consensuada y lograr que Paterna siga siendo una ciudad líder en competitividad económica, en creación de empleo y en atracción de nuevas empresas e inversiones”.

Por su parte, la gerente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, Manuela Pedraza, ha subrayado la importancia de esta colaboración público-privada, afirmando que “gracias a la financiación municipal damos respuesta a varias de las demandas planteadas por empresas y trabajadores con proyectos que mejoran de manera tangible la movilidad, la accesibilidad y los servicios del Parque”.

Principales actuaciones previstas

Por lo que se refiere a las intervenciones en el ámbito de la movilidad sostenible, el convenio contempla la elaboración de un proyecto de caminabilidad y sombras en el entorno de una parada de autobús, mejorando la accesibilidad peatonal y el confort climático en los accesos al transporte público.

La actuación conlleva la realización de estudios con georradar que permitan su correcta ejecución. Por otro lado, se continuará con el mantenimiento de las estaciones de recarga para vehículos eléctricos, garantizando así la operatividad de este servicio muy utilizado en el área empresarial. Por otro lado, se va a realizar una actuación en la zona verde Stephanie Kwolek para garantizar su accesibilidad universal, junto a una memoria de la propuesta de mejora de este espacio para planificar nuevas intervenciones.

En cuanto a la innovación tecnológica y la digitalización que forman parte de las prioridades del convenio, se encuentran las mejoras en la herramienta digital ConectINN, plataforma que permite identificar sinergias entre empresas y agentes del sistema regional de innovación, promoviendo oportunidades de innovación colaborativa.

Además, se apuesta por la implantación de la plataforma digital de coche compartido HoopCarpool, especializada en facilitar opciones de desplazamiento al trabajo, como solución de movilidad sostenible dirigida al personal de las empresas así como se va a proceder a la instalación de una estación meteorológica que permitirá disponer de datos ambientales útiles para la gestión del entorno.

Estas actuaciones se complementan con el soporte técnico a la plataforma de movilidad sostenible The Green Passenger, herramienta digital que permite planificar la movilidad sostenible en el Parque Tecnológico de Paterna, recogiendo datos sobre hábitos de desplazamiento, emisiones, preferencias modales y propuestas de mejora. Todas estas acciones consolidan al Parque Tecnológico como referente en la promoción de soluciones innovadoras.

Por último, en materia de infraestructuras urbanas se ha previsto acometer la actualización de tótems, el arreglo de aceras y bordillos deteriorados y la instalación de nuevo mobiliario en zonas verdes, mejorando la imagen del Parque y proporcionando equipamientos que favorezcan el bienestar de los trabajadores.