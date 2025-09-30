Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, tras la alerta roja: "La reconstrucción de la dana es lo que más importa"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado hoy, junto al alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, y junto al jefe de la Demarcación de Carreteras, Guillermo Llopis, los trabajos de reconstrucción de la pasarela del carrer Convent realizados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta visita coincide con el temporal de lluvias que azota a Valencia desde el domingo por la noche.

"Estamos en uno de los municipios más afectados por la dana del 29 de octubre y que durante estos dos últimos días ha vivido con mucha angustia la situación de alerta roja", ha expresado Bernabé, que en su llegada al municipio de l'Horta Sud comentaba con el alcalde la preocupación que le han trasladado vecinos de la zona cero por las fuertes precipitaciones.

La delegada ha incidido que esta localidad tiene "un gran número de obras del Gobierno de España que están para mejorar la vida y la fisionomía de Paiporta". En concreto, el encuentro se ha llevado a cabo en una de las pasarelas que colapsó, Convent, y que cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros. Junto a esta, el ministerio también está reconstruyendo las pasarelas de Poeta Ángel González, con una inversión de más de 2 millones de euros; y la de María Cambrils con más de 1,8 millones.

Activación de las obras

"He estado visitando con el jefe de la Demarcación de Carreteras de la Delegación del Gobierno, con el alcalde y con miembros de la corporación municipal algunas de las obras que tuvimos que parar este domingo pasado, alertar a todas las empresas que estaban trabajando, tanto en las obras del Ministerio de Transportes como también en las obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para advertir y alertar a todos los trabajadores”, ha comentado la delegada.

Las obras de reconstrucción en la pasarela del carrer Convent de Paiporta, paralizadas por el temporal de lluvias. / Fernando Bustamante

Además, Bernabé ha informado que las obras en este punto de Paiporta se volverán a reanudar "de aquí unos días cuando baje el agua" y ha afirmado que "no ha habido ningún problema específico en las obras de reconstrucción que están en marcha". Otras obras de la CHJ en otros cauces, como el Magro, ya han entrado hoy a trabajar con normalidad. "Vamos a incorporarnos otra vez a los trabajos de reconstrucción de la dana que es lo más importante en este momento y en lo que está centrado el Gobierno de España".