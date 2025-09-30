Torrent recauda 14.873 € en la RunCáncer By Familia Martinez 2025

Torrent volvió a teñirse de rosa en una cita que ya es todo un emblema de la ciudad: la Carrera y Marcha contra el Cáncer RunCáncer By Familia Martinez 2025. La convocatoria congregó a 2.973 corredores y caminantes, que con su participación permitieron alcanzar una recaudación de 14.873 euros, íntegramente destinada a los programas de investigación, prevención y apoyo a pacientes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Con esta cifra, el circuito RunCáncer de AECC València acumula ya 266.316 euros en su edición de 2025.

Además, por primera vez, la prueba formó parte del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia, consolidándose así no solo como una cita solidaria y deportiva, sino también como un referente dentro del calendario atlético provincial.

La alcaldesa Amparo Folgado Tonda describió la jornada como “un ejemplo de compromiso colectivo que demuestra la fortaleza y la generosidad de Torrent. Cada dorsal, cada paso y cada euro recaudado se convierten en esperanza para quienes luchan contra el cáncer”.

Folgado puso en valor la implicación de asociaciones, voluntariado y entidades locales: “El éxito de este evento se basa en la unión de toda la ciudad. Ayuntamiento, Junta Local de la AECC y organización provincial hemos trabajado juntos para que la RunCáncer sea una fiesta de solidaridad y salud. Continuaremos impulsando iniciativas que ayuden a la investigación y a la prevención, porque esta lucha nos concierne a todos”.

Recaudación conseguida en la carrera de Torrent / L-EMV

Por su parte, la presidenta de la AECC Torrent, Amparo Almerich, trasladó un agradecimiento especial: “Lo que hemos vivido en Torrent demuestra que esta ciudad tiene un corazón enorme. Ver a casi 3.000 personas unidas por una misma causa nos da la fuerza para seguir trabajando día a día. Cada euro recaudado es un paso más hacia la investigación, el apoyo a pacientes y la esperanza para las familias afectadas por el cáncer”.

También la concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, quiso destacar el carácter deportivo y social del evento: “La RunCáncer By Familia Martinez 2025 se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario de Torrent, donde deporte y solidaridad caminan de la mano. Gracias a todos los participantes, clubes, asociaciones y voluntarios que hacen posible que nuestra ciudad sea un referente en pruebas que unen salud, convivencia y compromiso social”.

La cita, que forma parte del calendario deportivo provincial, ofreció dos modalidades para todos los públicos: carrera competitiva de 5 km y marcha no competitiva de 4 km. Familias, clubes deportivos y vecinos de todas las edades compartieron recorrido, demostrando que la RunCáncer es mucho más que una prueba deportiva.

Podio de la prueba:

Absoluta Masculino:

1. Abdelmajid Elhissouf Elhissouf

2. Borja Añón Blasco

3. Luis Agustín Escriche

Absoluta Femenino:

1. Patricia Lorena Montalvo Itas

2. Sonia Martínez Aihara

3. Yolanda González Fernández

Local Masculino:

1. Ros Pelenskyy Pelenskyy

2. Jesús Epifanio Velasco Arema

3. Juan Antonio Conejero Ballester

Local Femenino:

1. Lorena Arnau Vidal

2. Nerea Savoini Arroyo

3. Isabel Remohi Fabia