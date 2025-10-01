Benetússer dedicará uno de los parques del municipio al voluntariado de la dana

El Ayuntamiento de Benetússer ha aprobado esta mañana en un pleno municipal extraordinario denominar uno de sus espacios verdes como "Parc del Voluntariat" en reconocimiento a las oleadas de solidaridad personal y material recibida tras la riada.

El lugar escogido se encuentra situado junto al CEIP Blasco Ibáñez, unas instalaciones que durante semanas actuaron como punto logístico de emergencias desde el que se canalizó gran parte de la ayuda recibida por la población. "Con este parque queremos recordar y poner en valor a los voluntarios y voluntarias que durante tantos días tras la catástrofe fueron luz y esperanza para tantos de nuestros vecinos y vecinas. Su ayuda fue incuantificable y siempre permanecerá en nuestra memoria, un agradecimiento que queremos visibilizar en este lugar tan simbólico para Benetússer", destaca la alcaldesa, Eva Sanz.

La inauguración del espacio, que se llevará a cabo el 26 de octubre, formará parte de la programación de actos que el ayuntamiento dedicará a conmemorar el aniversario de la riada, e incluirá la construcción de un monumento en cuya creación ha participado la ciudadanía de la localidad y que estará dedicado a la memoria de la víctimas y al reconocimiento de toda la ayuda prestada.