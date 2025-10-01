Cae un árbol próximo al CEIP Fernando de los Ríos en Burjasot y destroza dos vehículos
El suceso ocurrió el sábado pero la brigada no lo ha podido solucionar hasta el miércoles por la alerta roja
Un árbol ubicado junto al CEIP Fernando de los Ríos en Burjasot y con problemas en sus raíces debido al paso de los años, aplastó dos vehículos el pasado sábado, causando daños materiales tanto a un coche como a una furgoneta.
Una brigada municipal iba a retirar este árbol el sábado, pero como consecuencia de la alerta roja no pudo ser posible y los equipos técnicos no han podido acudir hasta hoy miércoles, coincidiendo con la campaña de vacunación de la gripe en el centro educativo.
Talar otro árbol
Además, según cuentan fuentes municipales a Levante-EMV, junto al árbol caído hay otro árbol que previo a este suceso ya estaba acordonado para alarmar a los vecinos sobre la inclinación de este árbol y su inestabilidad, aunque fue el otro ejemplar el que causó problemas.
No obstante, durante la jornada de hoy se va a proceder a talar este segundo árbol para que no pueda causar más problemas.
