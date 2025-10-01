La charla sobre los íberos de Edeta supera el centenar de espectadores en Puçol

El inicio del décimo año del Club de Historia Puçol ha creado mucha expectación entre los vecinos del municipio de l'Horta Nord y los amigos que se acercan desde Valencia y otras poblaciones a las charlas, las tertulias y las visitas guiadas. La entidad organiza tres actividades mensuales que cada año cuentan con más participantes, como lo fue la última charla sobre los íberos de Edeta que impartió Vicente Durbá.

Durbá es uno de los ponentes fijos del club desde hace cinco años. Su pasado como profesor y director del colegio Virgen al Pie de la Cruz se nota en cada tema expuesto por la didactica de su exposición. Su repaso a los edetanos, con atención a la construcción de sus poblados, las viviendas, las costumbres, la forma de vida, su interés por el arte y su dominio del arte de la guerra, fue seguido en directo en el Espai Social La Barraca por 101 espectadores que salieron conociendo un poco mejor su propia historia, la de nuestros antepasados.

Charla histórica en Puçol. / L-EMV

Como es habitual en las charlas del club, Durbá no fue el único en intervenir. Le acompañó en directo José Mª Tortajada con una minuciosa exposición sobre Tyris (la actual ciudad de València), que fue el puerto de Edeta (Llíria) para el comercio en el Mediterráneo con griegos y fenicios.

Junto a ellos, el historiador Juanfran Gómez habló de Arse (Sagunt), el otro puerto comercial de la zona, enfrentado a Edeta y arrasado por Aníbal en el comienzo de la segunda guerra púnica. Juanfran intervino a través de un vídeo grabado para la charla en el Museo de Arqueología de Sagunt.

Más de 110 socios

Tras el éxito de la tertulia con Verónica Martínez Amat y Josep Miquel Martínez (que hablaron de Templarios y la Orden del Hacha el jueves 18 de septiembre), superar el centenar de asistentes demuestra el interés de las actividades culturales del club. Como también lo avala que, en apenas dos sesiones, el Club de Historia Puçol ya haya inscrito 114 socios para el presente curso.

Público en la charla histórica de Puçol. / L-EMV

Por último, las excursiones mensuales, con guías de cada lugar visitado, el último sábado de cada mes, también han empezado con el cartel de no hay billetes: las 60 plazas para la visita guiada a Teruel el 25 de octubre se cubrieron apenas unos minutos después de abrir la inscripción.

Octubre es un mes especial para el club, porque dedica su charla y una exposición a la historia local, formando parte de las actividades en torno al 9 de octubre que organiza el Ayuntamiento de Puçol. Este año, habrá una tertulia con el historiador Jorge Luis Rodríguez (jueves 16) y una charla con exposición sobre el Centenario de la Patrona de Puçol (jueves 23), todo ello en la iglesia de los Santos Juanes, con la colaboración de la parroquia y la Cofradía de la Virgen al Pie de la Cruz.