Los comités de reconstrucción denuncian la desprotección de la población en la alerta roja

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), formados por ciudadanía organizada tras la dana denuncian la "falta de medidas de protección reales" que garanticen la seguridad de la población ante la alerta roja que vivieron estos últimos días.

Justo después de la semana de acciones que organizaron estas entidades para reclamar la implementación de medidas urgentes y la adecuación de los planes de emergencia, tal como contó este diario, esta nueva situación de riesgo "ha vuelto a poner en evidencia que, once meses después, las administraciones continúan sin asumir sus responsabilidades", consideran los CLER.

Miguel Angel Montesinos

"Han pasado once meses desde la barrancada que provocó la muerte de 229 personas. Y, una vez más, la población vive con angustia una nueva alerta por lluvias torrenciales. Más allá de medidas generales como la suspensión de clases, actividades culturales o deportivas y recomendaciones de no salir a la calle, la realidad es que no hay un censo actualizado de personas mayores, con movilidad reducida o discapacidades que requieran ayuda en caso de evacuación", lamentan las entidades.

Asimismo, denuncian que no existen espacios seguros habilitados para las personas que viven en planta baja, no se ha hecho formación ciudadana en autoprotección ni tampoco implementado sistemas alternativos de comunicación para garantizar que la población esté informada en caso de corte de luz o caída de la red de telefonía.

"Nosotros disponemos de una red de 80 walkies distribuidos por l'Horta Sud, que hemos puesto a disposición de los ayuntamientos, pero ninguna administración ha considerado importante coordinarse con nosotros", dicen los CLER.

Presencia en la gestión

Por otra parte, las entidades de ciudadanía organizada reiteran la importancia de estar presentes en los organismos que gestionen las emergencias. "Tenemos conocimiento, herramientas y arraigo al territorio para aportar información relevante y recursos valiosos. Dejarnos fuera no solo es un error, es un riesgo".

"Nuestra participación en los Centros de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) aseguraría una capilaridad bidireccional fundamental: por un lado, podríamos transmitir las instrucciones en la población de forma clara y rápida; por la otra, haríamos llegar a las autoridades las necesidades reales de los colectivos más vulnerables.

"Aportamos conocimiento del territorio construido desde la experiencia y la proximidad. Sabemos donde hay puntos críticos, qué infraestructuras son débiles, y dónde viven las personas con más riesgo. Por eso reclamamos un cambio profundo en el modelo de gestión de emergencias: hay que descentralizar, coordinarse horizontalmente y escuchar los agentes locales que conocen de primera mano las vulnerabilidades del territorio. Solo así se podrá proteger la vida, el bienestar de la población y evitar que se vuelven a repetir los errores del pasado", concluyen respecto a los Cecopal.

Asimismo, los CLER consideran que las medidas adoptadas por los ayuntamientos, después de las reuniones de los Cecopal son "insuficientes y demasiado genéricas". La principal crítica que lanzan "es la falta de respuesta concreta a situaciones que ya se evidenciaron como críticas durante la riada del 29 de octubre".

Mayores, ubicación de coches y comunicación

Entre las deficiencias más graves, está "la carencia de atención a las personas dependientes que viven en plantas bajas —un colectivo de alto riesgo en caso de inundación—, la ausencia de espacios habilitados para la reubicación segura de vehículos, y la falta de previsión ante posibles cortes en las comunicaciones, un factor clave que puede dejar la población completamente incomunicada en el momento más crítico".