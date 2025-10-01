Compromís denuncia que los vecinos de la Perenxisa de Torrent pagan agua no apta a precio de potable

Compromís-Podem-Esquerra Unida en Torrent ha enviado un comunicado a medios de comunicación en el que denuncian que la planta desnitrificadora que abastece a diferentes urbanizaciones de la Sierra Perenxisa continúa sin funcionar, lo que significa que se está cobrando el agua no apta para el consumo a precio de agua potable al vecindario de la zona.

Esta instalación, señalan desde la formación, "debe garantizar que la cantidad de nitratos contenidos en el agua suministrada por la empresa concesionaria en las urbanizaciones de la Sierra Perenxisa no supere las 50 partes por millón, tal y como marca la legislación vigente".

Sin embargo, y según asegura Xavier Martí, portavoz municipal de Compromís-Podem-Esquerra Unida, diferentes vecinos y vecinas se han puesto en contacto con su grupo político para denunciar que se están enviando al cobro facturas trimestrales en las que se avisa que "Sanidad califica el agua suministrada como no apta para lo consumo humano", una situación que viene produciéndose, añaden, "desde el mes de marzo de este año". "Además de no contar con agua salubre, las familias afectadas se quejan que están pagándola como potable, sin recibir ninguna compensación o descuento por el agua facturada en estas condiciones", concreta Martí.

Otros cargos

Además de la cuota de consumo de agua, establecida por tramos, el vecindario se queja de que "la cuota de servicio afectada por la desnitrificadora casi triplica a la cobrada en el casco urbano, un hecho que supone que los costes de la planta están trasladándose a las personas usuarias a través de las facturas, a pesar de estar parada la instalación".

Martí, por su parte, muestra su preocupación por el "trato dispensado a todas las familias afectadas por esta situación de falta de abastecimiento y salubridad, sin respuesta ni solución por parte de la empresa, en especial de la alcaldesa Amparo Folgado (PP), como Presidenta del Consejo de Administración y de la Junta General de la mercantil mixta".

Los vecinos afectados, señala Compromís, han denunciado en varias ocasiones que "no les han notificado ningún cambio". Una situación que para la coalición valencianista de izquierdas, es "inadmisible". "Facturar agua contaminada por nitratos como si fuera potable podría ser constitutivo de una estafa en toda regla, además que a los vecinos y vecinas afectadas se les informó que era insalubre el 17 junio de 2025, dentro de la factura trimestral correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2025 y el 17 de junio de 2025". Por último, Compromís se pregunta, "¿Cuánto tiempo han estado consumiendo esta agua peligrosa para el consumo humano sin saberlo?".

En cambio, el ayuntamiento rechaza parte de las acusaciones de Compromís-PodemEsquerra Unida. Así, el concejal, José Gozalbo, relata que la dana dañó el sistema eléctrico de la planta, de carácter biológico. Una vez se repusieron los caminos y la luz, "hubo que limpiarla y poner en funcionamiento desde cero, y ese proceso duró mes y medio. Desde entonces la potabilizadora funciona con normalidad y los parámetros del agua son aptos para el consumo", defiende el edil.

Entonces, ¿por qué en la factura figura que no es apta? El regidor asegura que desde que entró de nuevo en marcha, la conselleria de Sanidad requiere de un tiempo de funcionamiento para determinar que es apta, y por tanto, dice Golzabo, será en ese momento cuando se modificará la factura. "En todo caso, el agua es técnicamente apta para el consumo por los indicadores son lo que marca la normativa", afirma.