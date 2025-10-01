Feli Bondia, concejala de Moncada que pasó 5.000€ de móvil: "La factura la pagaré yo, no he cargado al consistorio ni un café en mi vida"

"La factura la pagaré yo, no he cargado al consistorio un café en mi vida", así de tajante se muestra la concejala de Moncada, Feli Bondia, después de que Levante-EMV revelara que había pasado una factura de 5.290,74 euros del móvil municipal del mes de agosto de 2023, tras no desactivar el roaming (itinerancia de datos fuera de España) en su viaje a Andorra, durante sus vacaciones estivales del 23 al 25 de agosto.

La concejala del PSPV y también senadora por València asegura que si no ha pagado aún es porque hay un proceso abierto de reclamación con la compañía de telefonía, al considerar abusivo el servicio. De hecho, ha presentado en el Ayuntamiento de Moncada un registro de entrada este mismo miércoles 1 de octubre, tras salir publicada la información, donde, asegura que en el momento de este escrito hay un procedimiento de reclamación y arbitraje entre ayuntamiento y compañía telefónica, "tendente a determinar la titularidad de la obligación de pago".

Feli Bondia, al lado de Martín Pérez, en el último pleno extraordinario. / L-EMV

Del mismo modo, Bondia afirma que en aras de salvaguardar el interés público, la transparencia institucional y el correcto uso de los recursos públicos municipales, "esta concejala manifiesta expresamente su voluntad de asumir personalmente el pago de la referida factura, en el supuesto de que, una vez concluido el procedimiento administrativo en curso, se determine de manera firme que la obligación de pago recae sobre el Ayuntamiento de Moncada".

"Responsabilidad ética y política"

Bondia quiere dejar claro que nunca haría a la ciudadanía pagar una deuda suya. "Asumir esa deuda responde a un ejercicio de responsabilidad política y ética, en aras de preservar la confianza de la ciudadanía de Moncada en sus instituciones, garantizando la diligencia, el buen hacer y la ejemplaridad que deben regir la actuación de los cargos públicos".

Por último, asegura que sú mayor deseo es que este asunto no menoscabe la imagen y credibilidad del ayuntamiento, y es por ello que ha presentado un registro de entrada donde manifesta su voluntad expresa de pagar la factura, con el objetivo de que se incorpore al expediente abierto que hay sobre esta cargo.