De San Sebastián a Quart de Poblet: El festival Quartmetratges impulsa talento nacional e internacional

La sala Berlanga de La Filmóteca ha sido el escenario de la presentación de la 42ª edición de 'Quartmetratges', el festival de cortometrajes y guiones de Quart de Poblet, que se celebra del 17 al 26 de octubre en el municipio de l'Horta Nord. A la convocatoria se han presentado más de 30 guiones, se han inscrito más de 140 obras audiovisuales, de las que se han seleccionado 30 trabajos (20 ficciones, 5 documentales y 5 obras de animación), 9 de ellos en valencianos, de 34 directores y directoras, que competirán por los premios del festival.

En el encuentro han participado el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, la concejala Cultura de Quart de Poblet, Encarna Folgado Andrés; el director artístico del festival, Pau Guillén, y los diseñadores de Locandia Estudio, César Martínez y Rosana Monrós, responsables de la identidad gráfica de Quartmetratges 2025.

Luis Gosálbez ha señalado que “Quartmetratges no sólo es el festival decano del género del cortometraje en la Comunitat Valenciana y el único dedicado exclusivamente al corto valenciano, sino que también se ha consolidado como una plataforma de promoción de guionistas y cineastas gracias a sus proyecciones y su concurso de guiones. Desde el IVC prestamos nuestro apoyo al festival para que vuelva a presentar su programación en la Filmoteca Valenciana con el fin de que alcance la mayor difusión.”

Presentación de Quartmetratges, con la participación de Luis Gosálbez, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC. / IVC

Obras participantes en San Sebastián

Por su parte, Encarna Folgado Andrés ha indicado que “Quartmetratges es una actividad clave en nuestro calendario y una apuesta estratégica para hacer crecer el sector audiovisual valenciano. Tenemos muy claro que desde el Ayuntamiento de Quart continuaremos apoyándolo con determinación". Además, ha hecho referencia al poder que tiene Quartmetratge como "escaparate y punto de referencia", ya que en este último Festival de San Sebastián, cuatro de las seis obras participantes en el premio a mejor cortometraje eran valencianas, de las cuales una ya había pasado por el festival de Quart de Poblet y las otras tres compiten en esta edición.

Este año, el festival estrena imagen de la mano de Locandia Estudio y los diseñadores César Martínez y Rosana Monrós. Esta última ha sido la encargada de explicar el proceso de creación del cartel, con una propuesta que convierte el espacio gráfico en espacio cinematográfico "para ofrecer una identidad que no se mira, sino que se lee, se interpreta y se vive como una secuencia". Inspirándose en la frase de Martin Scorsese: “El cine es una cuestión sobre lo que hay dentro del cuadro y de lo que hay fuera”, se hace uso de elementos como el fuera de campo, el movimiento o la profundidad de campo para dinamizar una imagen que remiten tanto a las pantallas de cine como a las herramientas de construcción del guion, las dos bases del festival.

Cartel de la 42 edición del festival de cortos y guiones Quartmetratges. / IVC

Finalmente, el nuevo director del festival, Pau Guillén, ha señalado que “Quartmetratges es una plataforma para dar a conocer el nuevo talento y las nuevas propuestas y a la vez mantener el contacto con la industria más asentada”. Asimismo, el director ha dado a conocer al jurado, que lo componen Pilar Almenar, periodista valenciana; Carlos Loureda, miembro de la Academia de Cine Europeo; y Antonia Montaner, miembro de Escriptors De l'Audiovisual Valencià y de Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, entre otros.

La programación

Guillén también ha desgranado el programa. El festival se inaugurará el viernes 17 de octubre y contará con la actuación del conocido creador de contenidos en valenciano, Cabrafotuda. El fin de semana se concentran la mayor parte de las actividades paralelas. Por un lado, el taller de creación de historias para público infantil del sábado 18 por la mañana en la Casa de Cultura: ‘Contar una historia’. Por otra, esa misma tarde, la función ‘Micro teatros’ de la Associació L’Esglai Teatre de Quart de Poblet en la Casa de Cultura.

El domingo 19, se proyecta ‘L’àvia i el foraster’, de Sergi Miralles, una comedia tierna y emotiva que ha sido la película en valenciano más vistas de los últimos años. Será presentada por su director y la guionista Mila Luengo.

El lunes 20 se celebra la gala del concurso de cortos con móvil ‘Moviliza’t per la Igualtat’, que todos los años organiza la Concejalía de Igualdad. Por primera vez esta iniciativa tendrá su propio espacio con la presencia de todos los equipos participantes.

El martes 21, Quartmetratges realizará un homenaje a las personas y pueblos que sufrieron las consecuencias de la dana con una proyección especial de dos obras fuera de concurso: ‘El corazón y la espada’, de Miguel Ángel Font Bisier, y La huella del barro’ de Rodrigo Márquez. Esta sesión será presentada por parte de sus protagonistas, que mantendrán un coloquio con el público.

Quartmetratges finalizará el domingo 26, a las 18.30 horas, con la gala de clausura conducida por la actriz Saray Cerro y en la que se entregarán los distintos premios. Todas las actividades de Quartmetratges son de acceso gratuito hasta completar aforo.