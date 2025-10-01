Francisco Gómez deja su acta de concejal de Silla

Francisco Gómez, hasta ahora concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Silla, ha formalizado su renuncia al acta de concejal durante el pleno municipal, cerrando así una etapa de servicio público marcada por su implicación y compromiso con el municipio. Gómez, ingeniero técnico industrial en Electrónica, ha decidido dar un paso al lado para continuar su formación profesional y abrirse a nuevas oportunidades en el ámbito laboral.

Durante esta legislatura, Gómez ha estado al frente de áreas clave como Modernización, Transparencia, Participación Ciudadana, Urbanismo y Obres, y Medio Ambiente, desde donde ha impulsado importantes avances en digitalización administrativa, participación vecinal y sostenibilidad urbana. Su trabajo ha sido reconocido por sus compañeros y compañeras de corporación, especialmente por el alcalde, Vicente Zaragozá, quien ha destacado que: “El trabajo de Francisco ha sido impecable. Ha aportado conocimiento técnico, compromiso y una enorme capacidad de trabajo. Ha sabido liderar con solvencia áreas estratégicas y dejar huella en cada uno de los proyectos que ha impulsado. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa en la que, sin duda, también seguirá creciendo y aportando valor a la sociedad”.

"Ha sido una etapa de crecimiento personal"

Por su parte, Francisco Gómez expresó su agradecimiento por la confianza recibida durante su paso por el consistorio: “Ha sido una etapa de crecimiento personal y profesional. Estoy muy agradecido al equipo de gobierno, especialmente al alcalde, por su apoyo, y a los vecinos y vecinas de Silla por permitirme trabajar por y para el pueblo. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y con el convencimiento de que este proyecto continúa en marcha”.

Tras su salida, está previsto que tome posesión del cargo Manuel Rosales, número 11 de la candidatura con la que el Partido Socialista concurrió a las elecciones municipales de 2023. Rosales, que ya fue concejal del ayuntamiento de Silla del 2019 al 2023, se incorpora así al equipo de gobierno liderado por Vicente Zaragozá.