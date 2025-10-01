El IES Escultor Francesc Badia de Foios participa en las Jornadas Erasmus+ 2025

El IES Escultor Francesc Badia de Foios ha participado en las Jornadas Iniciales de proyectos de movilidad Erasmus+ de los sectores de Educación escolar y de personas adultas organizadas por el SEPIE. Cerca de 900 docentes de centros acreditados se reunieron en la Casa Colón de Huelva del 23 al 25 de septiembre para compartir las claves de gestión e implementación de los proyectos KA-121-SCH.

El centro educativo de Foios cuenta con la acreditación Erasmus KA-120 desde 2021, la cual le permite continuar con los proyectos KA-121 hasta el año 2027. Desde el instituto han destacado su “compromiso con la internacionalización educativa, ofreciendo oportunidades de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado”.

Criterios pedagógicos y sociales

Los proyectos Erasmus+ promueven valores como la inclusión y la diversidad, la sostenibilidad medioambiental, la educación digital y el compromiso cívico. Así, las organizaciones que participan han de fomentar estos principios mediante actividades diseñadas con criterios pedagógicos y sociales, compartiendo buenas prácticas y aprovechando las oportunidades de financiación que ofrece el programa.

Por otro lado, el IES Escultor Francesc Badia también participó en las Jornadas de Movilidad Erasmus+ de Formación Profesional (KA-122-VET), celebradas en La Laguna (Tenerife) el 16 y 17 de septiembre. “Con nuestra participación reforzamos nuestra apuesta por la movilidad internacional en el ámbito de la Formación Profesional, enriqueciendo a nuestra comunidad educativa con una visión más europea y abierta. Además, esperamos que esta experiencia sea el punto de partida de nuevas oportunidades de colaboración internacional”, han deseado.