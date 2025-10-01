El puente cerrado de Bonaire en Aldaia: No estará abierto hasta el año 2026

El principal acceso desde la A-3 para acceder al centro comercial Bonaire de Aldaia tardará al menos tres meses en reabrir, es decir, que no estára disponible hasta 2026. Así lo ha confirmado el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en su visita a la pasarela, junto al alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.

Ese tiempo es el que se estima que duren las obras para limpiar el cauce del barranco de la Saleta sobre el que cruza el puente, reponer la escollera, demoler el firme y reponer la estructura dañada. La fuerte avenida de agua , en lugar de pasar solo pro debajo del puente, abrió un hueco por detrás dejando prácticamente el voladizo al aire y sin apoyo. Ahora, con estas obras que fueron aprobadas de urgencia el pasado 5 de septiembre por el Consell, se demolerá el firme, así como la losa de hormigón de transición, y se comprobará el estado de cimentación y la daños estructurales a reparar. En el mejor de los casos las obras de reparación durarán no menos de tres meses. En el peor, si hay daños graves, se contempla incluso la demolición aunque eso según los técnicos es una probabilidad mínima.

Mus, Luján y el resto de autoridades en el puente / L-EMV

Agilidad y colaboración

Para el conseller, "está obra demuestra la agilidad del trabajo del consell. Fue el alcalde quien pidió ayuda al presidente De la Generalitat en su reunión , y tras comprobar el estado de decidió que la obra debía realizarse con urgencia. Se aprobó el día 5 y ya se han empezado los trabajos de limpieza". Para Luján, "la colaboración entre administraciones se demuestra una vez más que es necesaria", y volvió una vez más a reclamar la necesidad de desviar el barranco de La Saleta, que cruza este puente.