La Pujà de la Mare de Déu de la Cabeça culmina las fiestas patronales de Burjassot

Burjassot culminó sus fiestas patronales de septiembre con la Pujà de la Virgen de la Cabeza desde la iglesia de San Miguel Arcángel hasta la ermita de San Roc. En el tradicional traslado de la Patrona también desfilaron las imágenes del Arcángel y de Sant Roc junto con todas las clavarías y los cuadros de honor de las comisiones falleras del municipio. La Agrupación Musical Los Silos puso las partituras. Antes, a mediodía, San Miguel acogió una misa mayor en honor de la Maredeueta local.

El homenaje a la Virgen aún continuó a partir de la medianoche con la Pujà i Rodà de Sant Roc desde San Miguel hasta la ermita. Los Patrones de Burjassot permanecerán en el santuario –al lado del patio de los Silos– hasta el verano que viene, cuando se celebrarán nuevas fiestas en su honor.