Quart de Poblet organiza una marcha solidaria como ciudad comprometida con el Alzhéimer

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del Área de Personas Mayores y en colaboración con asociaciones y entidades sociales, se suma a los actos con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se conmemora cada 21 de septiembre. En el marco de este compromiso social, se ha organizado una marcha solidaria que tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre a partir de las 10:30 horas.

Un evento participativo para toda la ciudadanía que quiera sumarse a este proyecto solidario que partirá desde la ermita de Sant Onofre y finalizará en las canchas de baloncesto, situadas junto a la Biblioteca Municipal Enric Valor. Se trata de una actividad solidaria con un coste simbólico de dos euros cuya recaudación se destinará íntegramente a la Fevapa (Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer).

Las inscripciones para participar en la Marcha Solidaria por el Alzhéimer permanecerán abiertas en el Centro Intergeneracional "Trenquem Barreres" del 1 al 17 de octubre.

Programa de actividades

Además de la marcha, el Ayuntamiento de Quart de Poblet también ha diseñado una amplia programación con propuestas pensadas para sensibilizar, informar y apoyar tanto a las personas con Alzhéimer como a sus cuidadores y ciudadoras.

El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo el Taller Neno Dango, en la Residencia de Tipología Mixta, una actividad dirigida a un grupo de personas mayores de estimulación cognitiva basada en el diseño de bolas de arcilla con semillas.

Además, desde el 24 de septiembre al próximo 5 de noviembre se ha puesto en marcha el Proyecto DanceCare, basado en unos talleres destinados a cuidadores y cuidadoras de personas mayores, que abordan la sobrecarga y el estrés canalizado a través de la danza y el movimiento corporal.

Igualmente, la Biblioteca Municipal Enric Valor ha contado en su Punto de Interés con un espacio informativo en el que se han expuesto libros y todo tipo de materiales acerca del Alzhéimer y otras demencias para que la ciudadanía pueda consultar materiales especializados y todos los recursos relacionados con esta enfermedad.

Con este programa de actividades e iniciativas, Quart de Poblet reafirma su compromiso como Ciudad Solidaria con el Alzhéimer, sumándose a las acciones de Ceafa y Fevapa para visibilizar la enfermedad, promover la tolerancia, el respeto y el reconocimiento, y garantizar la igualdad de derechos de todas las personas afectadas y sus familias.