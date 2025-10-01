Torrent luce un mural de crochet en la fachada del Mercat de Sant Gregori

La ciudad de Torrent ha estrenado esta mañana un nuevo mural floral en la fachada del Mercat Sant Gregori, una iniciativa artística y comunitaria que ha llenado de color uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La intervención ha sido posible gracias al trabajo colectivo de las alumnas de la Casa de la Dona, bajo la coordinación y dirección de la diseñadora textil y profesora de punto y ganchillo, Carolina Damonte, que durante semanas han tejido con ganchillo decenas de flores para conformar un diseño único y lleno de simbolismo.

El mural, de 9 metros de largo por 80 centímetros de ancho, está compuesto por flores de distintos tamaños y colores fijadas cuidadosamente sobre una base plástica, garantizando su resistencia y durabilidad. En el centro de la composición destaca la palabra ‘MERCAT’, un guiño a la identidad del barrio y al comercio local, motor económico de muchas familias torrentinas.

La concejala de la Mujer, Amparo Chust, ha puesto en valor esta intervención señalando que “el crochet se convierte en esta ocasión en una herramienta de unión y creatividad, que nos permite transformar un espacio cotidiano en un lugar con alma. Con este mural no solo embellecemos el Mercat de Sant Gregori, sino que también rendimos homenaje al trabajo y la dedicación de nuestras vecinas que, una vez más, han demostrado cómo la tradición puede convertirse en arte contemporáneo al servicio de la ciudad”.

Creación colectiva

En total han participado 30 alumnas y ciudadanas de Torrent, que han querido aportar su granito de arena a este proyecto, utilizando la técnica del ganchillo para llenar de vida y color la fachada del mercado. Esta acción se enmarca en la línea de proyectos colaborativos impulsados por la Casa de la Dona, en los que la creatividad manual se convierte en una vía de encuentro y socialización para las mujeres de la ciudad.

Chust ha destacado además que “este mural es un ejemplo de cómo el arte puede servir como vehículo de cohesión social. Cada flor tiene detrás horas de trabajo, ilusión y cariño, y juntas forman un mensaje de apoyo al comercio de proximidad y a la identidad de Torrent”.

El crochet es una técnica artesanal con una larga tradición en Torrent y en toda la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en los últimos años se ha revitalizado como forma de arte urbano efímero, decorando plazas, calles y espacios públicos con piezas textiles que sorprenden por su originalidad y belleza.

Fachada del Mercat Sant Gregori. / A. T.

En otras ocasiones, la Casa de la Dona ya ha impulsado proyectos similares en diferentes enclaves del municipio, convirtiendo al crochet en un símbolo de creatividad femenina y de apropiación positiva del espacio público. Estas intervenciones no solo aportan valor estético, sino que también atraen a visitantes y curiosos, convirtiéndose en reclamos turísticos que ponen a Torrent en el mapa de las iniciativas culturales participativas.

Un mercado más vivo y cercano

El Mercat de Sant Gregori se convierte así en un punto de referencia renovado, donde tradición y modernidad se dan la mano. El mural floral invita tanto a vecinos como a visitantes a acercarse al mercado, disfrutar del entorno y apoyar al comercio de proximidad.

La concejala concluyó subrayando que “con este mural seguimos construyendo una ciudad más humana, más creativa y más orgullosa de sus tradiciones. Torrent demuestra una vez más que la cultura no está solo en los grandes escenarios, sino también en la calle y en los espacios del día a día, donde la participación ciudadana es la verdadera protagonista”.