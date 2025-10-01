Los vecinos de Paterna piden retirar una farola por inaccesible y el ayuntamiento sugiere que se cambien de acera
"La accesibilidad no es una opción, sino una obligación" y la respuesta del consistorio es para la asociación vecinal "inadmisible"
La asociación vecinal del barrio del centro de Paterna ha denunciado que pidió al Ayuntamiento de Paterna la retirada de una farola situada en medio de una acera y que "impide el paso de sillas de ruedas y carritos de bebé" y la "insuficiente" respuesta del consistorio, que sugieren que quienes necesiten más espacio se cambien de acera.
Concretamente, la entidad vecinal pidió "que se mueva la farola de la Calle Godella y se repare el adoquín" a lo que el ayuntamiento contestó que "en la ubicación indicada por los vecinos existe, a menos de cincuenta metros, sendos pasos de peatones a la acera de enfrente que establecen un recorrido alternativo para las personas con movilidad reducida por lo que no procede el desplazamiento de la farola". Respecto al adoquín señalan que se procederá a su reparación.
"Es insuficiente e inadmisible"
Para los vecinos, la respuesta es "insuficiente" e "inadmisible", ya que "vulnera la normativa estatal (Real Decreto 193/2023 y Orden TMA/851/2021), que obliga a garantizar itinerarios accesibles y continuos". Asimismo, la asociación considera que no basta con desviar a la otra acera: "si un itinerario está interrumpido, la administración debe corregir el obstáculo o habilitar una alternativa segura y accesible".
Asimismo, defienden que el ayuntamiento tiene competencias y obligaciones en materia de accesibilidad y debe garantizar que las aceras estén libres de barreras arquitectónicas. Por todo lo anterior, solicitan la retirada o reubicación de la farola que bloquea el paso en la acera. "La accesibilidad no es opcional: es un derecho", recuerdan los vecinos, que exigen una actuación urgente por parte del Ayuntamiento de Paterna.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Empieza la cancelación de clases para el martes
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- El agua vuelve al viejo cauce del Turia