Los vecinos de Paterna piden retirar una farola por inaccesible y el ayuntamiento sugiere que se cambien de acera

La asociación vecinal del barrio del centro de Paterna ha denunciado que pidió al Ayuntamiento de Paterna la retirada de una farola situada en medio de una acera y que "impide el paso de sillas de ruedas y carritos de bebé" y la "insuficiente" respuesta del consistorio, que sugieren que quienes necesiten más espacio se cambien de acera.

Concretamente, la entidad vecinal pidió "que se mueva la farola de la Calle Godella y se repare el adoquín" a lo que el ayuntamiento contestó que "en la ubicación indicada por los vecinos existe, a menos de cincuenta metros, sendos pasos de peatones a la acera de enfrente que establecen un recorrido alternativo para las personas con movilidad reducida por lo que no procede el desplazamiento de la farola". Respecto al adoquín señalan que se procederá a su reparación.

"Es insuficiente e inadmisible"

Para los vecinos, la respuesta es "insuficiente" e "inadmisible", ya que "vulnera la normativa estatal (Real Decreto 193/2023 y Orden TMA/851/2021), que obliga a garantizar itinerarios accesibles y continuos". Asimismo, la asociación considera que no basta con desviar a la otra acera: "si un itinerario está interrumpido, la administración debe corregir el obstáculo o habilitar una alternativa segura y accesible".

Asimismo, defienden que el ayuntamiento tiene competencias y obligaciones en materia de accesibilidad y debe garantizar que las aceras estén libres de barreras arquitectónicas. Por todo lo anterior, solicitan la retirada o reubicación de la farola que bloquea el paso en la acera. "La accesibilidad no es opcional: es un derecho", recuerdan los vecinos, que exigen una actuación urgente por parte del Ayuntamiento de Paterna.