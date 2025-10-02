Alfara del Patriarca inicia un ciclo de rutas para descubrir el patrimonio local

“Vivos a Alfara, pero la conoces?” Con esta pregunta la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca anima la ciudadanía a participar en una nueva iniciativa que durante cinco meses ofrecerá un sábado al mes rutas guiadas por el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y etnográfico del municipio.

La primera ruta tendrá lugar el sábado 18 de octubre, de 10 a 12 horas, con salida desde la Plaza de San Juan de Ribera. El recorrido permitirá visitar espacios emblemáticos como el Palacio de la Señoría, la iglesia de San Bartomeu, el Convento de San Diego, la Real Acequia de Moncada, el Calvario, el Paretó, los fumerales y otros muchos lugares que conforman el patrimonio local. Una ruta guiada que irá explicando aquello más relevante del patrimonio de Alfara del Patriarca.

“Queremos que la gente de Alfara redescubra su pueblo, que lo mire con otros ojos y que se dé cuenta del gran patrimonio que tenemos aquí mismo, a menudo más cerca de lo que imaginamos”, ha destacado Jesús Guanter, concejal de Cultura.

Según el concejal, esta propuesta tiene también una dimensión educativa y de cohesión social: “Conocer nuestro pasado y nuestro patrimonio nos ayuda a sentirnos parte de una comunidad y a valorar la importancia de cuidar y preservar aquello que nos identifica como pueblo”.

Para participar, hay que rellenar un formulario en línea o inscribirse presencialmente en el Espai Jove, en horario de 11 a 13 horas.