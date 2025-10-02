Almàssera celebra la llegada de su habitante número 8.000

Almàssera, municipio de l'Horta Nord, destaca por ser un pueblo tranquilo, a tan solo 12 minutos en metro del centro de la ciudad de València con línea directa de Metrovalencia, y cuenta además con la conectividad de la línea 16 de la EMT y el autobús amarillo de la Conselleria. Todo ello, en un entorno privilegiado como es la huerta valenciana, hace que cada vez sea la opción de más gente para vivir

Así, el Ayuntamiento de Almàssera ha anunciado un hito significativo en la historia del municipio: la llegada de su habitante número 8.000. Este importante acontecimiento, que tuvo lugar ayer, simboliza el continuo crecimiento y la creciente vitalidad de esta localidad. El nuevo ciudadano de Almàssera no puedo acudir presencialmente al consistorio, por motivos laborales, y autorizó a su madre a realizar la inscripción en el padrón municipal.

"El municipio de Almàssera, conocido por su calidad de vida, su rica tradición cultural y su estratégica ubicación en la provincia de Valencia, ha experimentado un desarrollo sostenido en los últimos años. La cifra de 8.000 habitantes refleja el atractivo de la localidad como un lugar ideal para vivir, trabajar y formar una familia", expresan desde el consistorio.

Municipio vivo y acogedor

El alcalde de Almàssera, Emilio José Belencoso, expresó su entusiasmo ante esta noticia: “Hoy es un día de gran alegría y orgullo para todos los vecinos y vecinas de Almàssera. La llegada de nuestro habitante número 8.000 no solo es una cifra, es el reflejo de un municipio vivo, dinámico y acogedor que sigue creciendo. Damos la bienvenida a Josué con los brazos abiertos y nos comprometemos a seguir trabajando para ofrecer los mejores servicios y oportunidades a todos los que sienten Almàssera como su hogar. Este crecimiento nos impulsa a seguir mejorando y construir un futuro aún más próspero”

"El Ayuntamiento de Almàssera reafirma su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos, la promoción de la cultura local y el desarrollo sostenible, asegurando que el municipio continúe siendo un referente de convivencia y progreso", concluyen.