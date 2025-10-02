Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos averías en tres días en el paso a nivel de Alfafar

Las barreras vuelven a pararse, lo que genera retraso y cancelaciones en las líneas C1 y C2 de Cercanías

Avería en el paso a nivel de Alfafar, este jueves por la tarde.

Avería en el paso a nivel de Alfafar, este jueves por la tarde. / L-EMV

Violeta Peraita

Violeta Peraita

Alfafar

Segunda avería en tan solo tres días en el paso a nivel de Alfafar. Esta situación ha provocado deficiencias en la circulación de los trenes de Cercanías de la línea C1 y la cancelación de algunos trayectos esta tarde. Pero esta circunstancia no solo tiene consecuencias en el servicio ferroviario público, sino que también afecta a los vecinos y vecinas de los pueblos que tienen que cruzar varias veces al día este aso a nivel para acceder a servicios sanitarios, educativos o de Correos.

La falta de seguridad por este paso a nivel es un clamor desde hace años y a esto se suma el mal funcionamiento de las barreras que separan la calzada y la carretera de las vías del tren. De hecho, este punto en concreto en el que se cruzan los trenes, las personas y los vehículos privados ya se ha cobrado casi 80 víctimas mortales.

La Policía Local, de nuevo, ha tenido que desplazarse hasta el paso a nivel para controlar el tráfico al estar las barreras levantadas, a la espera de la llegada de los técnicos de Adif que resolviesen la incidencia. A través de sus redes sociales, Cercanías València ya ha avisado a los usuarios de las Líneas C1 y C2 que se podrían "producir retrasos y detenciones en ambos sentidos de la línea al estar el paso a nivel de Alfafar sin protección. Como ya pasó el pasado martes, 30 de septiembre.

De hecho, estos no son los únicos incidentes que han ocurrido últimamente. Algo que altera a la sociedad civil organizada. En este caso, la Plataforma por el soterramiento Alfafar-Sedaví-Benetússer expresó el martes que no pueden más. "Nuevamente, otra avería. Este mes tres veces ya. ¿Qué más tiene que pasar Adif Óscar Puente para que tras más de 40 años sufriendo y padeciendo se soterre de una vez por todas este paso a nivel de la muerte, de los más peligrosos de España?", exclaman los vecinos del entorno de las vías.

