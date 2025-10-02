Dos averías en tres días en el paso a nivel de Alfafar

Segunda avería en tan solo tres días en el paso a nivel de Alfafar. Esta situación ha provocado deficiencias en la circulación de los trenes de Cercanías de la línea C1 y la cancelación de algunos trayectos esta tarde. Pero esta circunstancia no solo tiene consecuencias en el servicio ferroviario público, sino que también afecta a los vecinos y vecinas de los pueblos que tienen que cruzar varias veces al día este aso a nivel para acceder a servicios sanitarios, educativos o de Correos.

La falta de seguridad por este paso a nivel es un clamor desde hace años y a esto se suma el mal funcionamiento de las barreras que separan la calzada y la carretera de las vías del tren. De hecho, este punto en concreto en el que se cruzan los trenes, las personas y los vehículos privados ya se ha cobrado casi 80 víctimas mortales.

La Policía Local, de nuevo, ha tenido que desplazarse hasta el paso a nivel para controlar el tráfico al estar las barreras levantadas, a la espera de la llegada de los técnicos de Adif que resolviesen la incidencia. A través de sus redes sociales, Cercanías València ya ha avisado a los usuarios de las Líneas C1 y C2 que se podrían "producir retrasos y detenciones en ambos sentidos de la línea al estar el paso a nivel de Alfafar sin protección. Como ya pasó el pasado martes, 30 de septiembre.

De hecho, estos no son los únicos incidentes que han ocurrido últimamente. Algo que altera a la sociedad civil organizada. En este caso, la Plataforma por el soterramiento Alfafar-Sedaví-Benetússer expresó el martes que no pueden más. "Nuevamente, otra avería. Este mes tres veces ya. ¿Qué más tiene que pasar Adif y Óscar Puente para que tras más de 40 años sufriendo y padeciendo se soterre de una vez por todas este paso a nivel de la muerte, de los más peligrosos de España?", exclaman los vecinos del entorno de las vías.