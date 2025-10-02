Benetússer invita a Zulima Pérez, comisionada para la reconstrucción de la dana, a participar en la próxima reunión del CES local

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, junto con el equipo técnico municipal, mantuvo ayer una reunión de trabajo con la comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción de la Dana, Zulima Pérez. Tras el encuentro, la alcaldesa le trasladó a la comisionada la invitación a participar en la próxima convocatoria del Consejo Económico y Social (CES) de Benetússer, órgano de participación ciudadana encargado del seguimiento de la reconstrucción del municipio, para trasladar de primera mano los planes del Gobierno de España en su apoyo a los municipios afectados por la riada.

Durante la reunión, se trabajó el procedimiento para la validación de las memorias técnicas de los proyectos de reconstrucción que el ayuntamiento está remitiendo al Ministerio de Política Territorial con el objetivo de pulir algunos pequeños obstáculos que están impidiendo que haya más fluidez en la puesta en la ejecución de las obras.

En el encuentro también sirvió para hacer un repaso de las memorias de proyectos presentadas hasta el momento que suman un total de 10 de las cuales 5 ya cuentan con el visto bueno del Ministerio. En total, a falta de 4 meses para que finalice el plazo de presentación, Benetússer ya ha enviado al Ministerio proyectos por valor de más de 15 millones de euros.

Otro de los temas tratados fue el de la inclusión en las memorias de reconstrucción, tanto de edificios municipales como de vías públicas, posibles mejoras para aprovechar la reconstrucción para modernizar las infraestructuras y hacerlas más resilientes en el caso de un nuevo episodio como el vivido el año pasado. Esta circunstancia está generando alguna petición de subsanación que está retrasando el procedimiento.

Aceptación a la invitación

Para Eva Sanz es “muy positivo poder contar con la Comisionada en la próxima reunión del CES para que pueda trasladar a la ciudadanía de una forma cercana toda la información y pueda solucionar dudas”. Respecto a la reunión de ayer la también diputada provincial ha calificado el encuentro como “muy productivo ya que todos los técnicos municipales encargados de la tramitación de las memorias sobre la reconstrucción tuvieron la oportunidad de trasladar a la comisionada sus dudas y algunas dificultades que se están encontrando durante el procedimiento”.

Zulima Pérez, que aceptó la invitación a participar en la próxima convocatoria, ha comentado que para el Gobierno de España la participación en este tipo de encuentros con la ciudadanía es “fundamental para escuchar las necesidades y contarles de primera mano cómo avanza la reconstrucción”.