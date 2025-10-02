Burjassot acoge siete jornadas de donación de sangre en octubre

La unidad móvil del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, dentro de la campaña “Donanters, la red más social” de la Conselleria de Sanidad, visitará Burjassot en el mes de octubre a lo largo de siete jornadas de donación de sangre en diversos puntos de encuentro.

La primera cita está programada para el martes día 7 en la planta baja del Centro de Salud I –el de Especialidades–, ubicado en la calle Beniferri, delante del Mercado Municipal L’Almara. El personal sanitario atenderá de 16.30 a 20.30 horas.

La segunda jornada se desarrollará el lunes 13 en el Departamento de Matronas del Centro de Salud II –el Ambulatorio–, en el número 4 de la calle Rubert i Villó, de 16.30 a 20.30 horas. Los donantes también podrán acudir, de 17 a 20.30 horas, al vestíbulo del Ayuntamiento.

La tercera jornada tendrá lugar al día siguiente, martes 14, desde las 16 hasta las 20.30 horas, en la planta baja de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universitat de València, en la avenida Vicent Andrés Estellés.

La cuarta, prevista para el día siguiente, miércoles 15, también tendrá como escenario la planta baja Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación. Habrá dos sesiones: de 9.30 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas.

La quinta cita, convocada para el martes 21, será en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat de València, en la avenida de la Universidad, en dos sesiones: de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 20 horas.

Las dos últimas jornadas

La sexta jornada, para el día siguiente, miércoles 22, continuará en el citado campus universitario. En esta ocasión, abrirá sus puertas el salón de actos de la Biblioteca de Ciencias, en el número 50 de la avenida Doctor Moliner, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas. Asimismo la sede del Padre Jofré de la Universidad Católica de València, en el número 2 de la avenida de la Ilustración, a escasa distancia de la estación de metro de Cantereria, acogerá una sesión de donación, de 9.30 a 13.30 horas, exclusivamente destinada al alumnado y el profesorado.

Finalmente, el martes 28, tendrá lugar la séptima cita en el instituto de enseñanza secundaria Federica Montseny, ubicado en la avenida Primero de Mayo. Esta jornada, destinada exclusivamente al alumnado del centro, transcurrirá en dos sesiones: de 9 a 13.30 horas y de 14 a 20 horas.

Al igual que en las anteriores visitas a la Ciudad de los Silos, desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, el ayuntamiento y entidades implicadas en la campaña agradecen “la generosidad de los donantes”, ya que “muchos enfermos vivirán”. Asimismo recuerdan que “para donar sangre no es necesario acudir a la cita en ayunas” y que “pueden ser donantes las personas de entre 18 y 65 años con un peso no inferior a 50 kilos y que gocen de buena salud”.