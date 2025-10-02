Catarroja celebra una jornada dedicada al deporte con el torneo 'Street Tenis' y la 'Volta a Peu'

El próximo sábado 4 de octubre, Catarroja acogerá dos citas deportivas que combinarán convivencia y participación ciudadana. Por la mañana tendrá lugar el Street Tenis, una iniciativa vinculada a la Copa Faulcombridge que trasladará este deporte a las calles con un marcado propósito social con la presencia de su director, el extenista Pablo Andujar. Mientras que por la tarde, 750 personas participarán en la XL Volta a Peu de Catarroja, una carrera popular de 10 kilómetros que pasará por el Puerto del municipio.

“Estos encuentros son una manera de reforzar nuestra identidad colectiva, mostrando que en Catarroja el deporte también es unión, solidaridad y orgullo de pueblo”, ha señalado la alcaldesa, Lorena Silvent.

El Street Tenis, impulsado por Volies en colaboración con el Ayuntamiento de Catarroja, la Copa Faulcombridge y la Federación de Tenis de Valencia, permitirá instalar dos pistas en la Plaza de Mercat donde niños, niñas y familias podrán disfrutar de actividades, juegos y partidos en compañía de Pablo Andújar. Al acto también acudirán la concejala de deporte de Catarroja, Beatriz Sierra, y el CEO y fundador de Volies, Juan Ángel Poyatos.

El tenista Pablo Andújar estará en Catarroja. / A. C.

El torneo se realizará de 11.30 a 13.30 horas e incluirá sorteos, obsequios y la entrega de trofeos del campeonato San Miguel de Catarroja. El objetivo es crear un momento que servirá para acercar el tenis a la ciudadanía de una forma accesible y participativa, además de impactar de forma positiva en la vida de los vecinos y vecinas, fomentando la convivencia y generando un espacio de ilusión compartida en torno al deporte.

Citas deportivas

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción 2025 es una de las citas más relevantes del calendario ATP Challenger 125, celebrándose del 5 al 12 de octubre en el Club de Tenis Valencia con la participación de talentos emergentes y figuras consolidadas del circuito.

Por su parte, Volies, certificada como empresa B Corp, trabaja junto a organizaciones para impulsar cambios sociales a través del voluntariado corporativo, la gestión de la diversidad y la comunicación de impacto.

La Volta a Peu, organizada por el Ayuntamiento de Catarroja, ofrecerá un recorrido que empezará a las 18.30 horas con inicio y final en la Avenida Diputación Provincial en frente del Espai Jove. La ruta recorrerá gran parte del casco urbano y pasará por el Puerto de la localidad, invitando a la ciudadanía a participar en una experiencia deportiva que combina esfuerzo, naturaleza y comunidad. La entrega de dorsales será ese mismo día en el punto de partida de la carrera desde las 11:30 hasta las 13 horas y a partir de las 16.30 horas. Las inscripciones siguen abiertas en crono runner.