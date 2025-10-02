Catarroja inicia la Semana de las Personas Mayores con una charla sobre emergencias

El Día Mundial de las Personas Mayores marca el inicio de la Semana de las Personas Mayores, organizada por la Concejalía de Personas Mayores del Ayuntamiento de Catarroja. Esta iniciativa cuenta con una completa programación de actividades orientadas a promover la salud, el ocio y la formación entre la población senior del municipio.

La primera jornada ha contado con la charla “Cómo actuar ante una emergencia”, a cargo de la Unidad de Apoyo a Emergencias (USME), a las 17 horas. Previamente, la sesión inaugural ha sido “Cómo solicitar la ayuda para la dependencia: servicios y prestaciones a tu alcance”.

Durante la semana se llevarán a cabo charlas prácticas sobre temas como ahorro energético y primeros auxilios, así como actividades de salud organizadas por la UPCCA. También está prevista una excursión cultural a Onda, con visita guiada a diversos espacios patrimoniales, y un espectáculo musical tributo a Rocío Dúrcal y Luis Miguel, “Viva México”, el domingo en la Plaza de la Llotgeta. Los tickets para la excursión y el concierto podrán recogerse media hora antes de cada actividad en la Sala de Actos de la Llotgeta.

Actividades hasta final de año

Además de las actividades programadas para esta semana, la Concejalía de Personas Mayores mantiene a lo largo de todo el trimestre un calendario de actividades que incluye cursos de gimnasia, yoga, baile de Bollywood, charlas y excursiones, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y la participación de las personas mayores en la vida comunitaria.

Según Jesús Monzó, vicealcalde y responsable de Personas Mayores de Catarroja, «las actividades que hemos preparado están pensadas para activar, divertir y formar a nuestra población senior, manteniéndolos activos tanto física como mentalmente. Además, desde la Concejalía mantenemos un canal de comunicación abierto con las personas mayores para que reciban toda la información de interés y puedan participar en cada propuesta».

«Es más necesario que nunca compartir momentos de salud, ocio y formación, reconstruirnos emocionalmente y celebrar la vida con alegría y bienestar», concluye Jesús Monzó, invitando a todas las personas mayores de Catarroja a participar activamente en las actividades programadas y disfrutar de una semana llena de aprendizaje y diversión.