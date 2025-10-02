Compromís en Paterna critica la prórroga del contrato de basura pese a ser "deficitario"

El portavoz de Compromís per Paterna, Carles Martí, ha criticado la decisión del equipo de gobierno socialista de alargar un año más la prórroga del contrato de recogida de residuos con FCC, después de cuatro años "sin haber iniciado tan solo el procedimiento de licitación" de un nuevo contrato.

"Si el servicio funcionara bien, podría ser una buena noticia", ha señalado Martí, "pero todas y todos sabemos que la recogida de la basura en Paterna es un caos: contenedores desbordados, días enteros sin recogida, cartones y plásticos esparcidos por las calles y la sensación general que nuestro pueblo está sucio".

Desde Compromís alertan que "la inacción de Sagredo condena Paterna a sufrir al menos tres años más" un servicio que consideran "insuficiente y desfasado". "Un contrato de esta magnitud necesita entre dos y tres años para estar en marcha, y todavía no han ni empezado. Esto quiere decir que, con suerte, no tendremos un servicio digno hasta muy entrada la próxima legislatura", ha advertido Martí.

El concejal ha recordado también que la "improvisación y la falta de gestión" ya se ha vivido con otros servicios esenciales: "No podemos permitir que vuelva a pasar como con el contrato de autobuses, que tardaron casi una década en poner en funcionamiento. La ciudadanía de Paterna no merece 10 años de promesas incumplidas y calles sucias", lamentan.

Por eso, Compromís per Paterna exige al equipo de gobierno que "deje de dilatar los plazos y ponga en marcha inmediatamente el nuevo contrato de recogida de la basura, para garantizar un servicio de calidad y adaptado a las necesidades reales del municipio"