Conexiones a internet a 149 euros: Así creció el gasto del móvil de la concejala de Moncada

Conexiones a internet móvil a 149 euros. Así es como se incrementó el gasto en la factura del teléfono municipal de la concejala de Moncada Feli Bondia durante un viaje a Andorra en agosto de 2023, tal como publicó ayer en exclusiva este diario. La regidora ha avanzado que abonará el dispendio y defiende que “no he cargado al consistorio un café en mi vida”.

El Ayuntamiento de Moncada ha tenido que abonar una factura de tan solo un mes de 5.290,74 euros del móvil municipal de una de esas concejalas, después de que no desactivase el roaming (itinerancia de datos fuera de España) en su viaje a Andorra, durante sus vacaciones estivales.

En concreto corresponde a la factura que presentó la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Moncada correspondiente al mes de agosto de 2023. Esta factura llega al área informática municipal, que comprueba que corresponde a distintas conexiones a internet del 23 al 26 de agosto, cuando esta concejala se encontraba de vacaciones estivales en Andorra. Así, según la factura de consumo del terminal de la regidora, durante aquellos cuatro días realizó una veintena de conexiones a internet desde el país andorrano, con un coste entre los 7 y los 149 euros cada una.

La concejala del PSPV, y senadora por València, avanza que el consistorio tiene abierto un litigio con la compañía al considerar abusivo el servicio. En este sentido, manifiesta que “su voluntad de asumir personalmente el pago de la referida factura, en el supuesto de que, una vez concluido el procedimiento administrativo en curso, se determine de manera firme que la obligación de pago recae sobre el Ayuntamiento de Moncada". Bondia quiere dejar claro que nunca haría a la ciudadanía pagar una deuda suya. "Asumir esa deuda responde a un ejercicio de responsabilidad política y ética, en aras de preservar la confianza de la ciudadanía de Moncada en sus instituciones, garantizando la diligencia, el buen hacer y la ejemplaridad que deben regir la actuación de los cargos públicos".