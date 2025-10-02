Los mayores de Torrent se convierten en modelos por un día en un desfile a los pies de la Torre

La Semana del Mayor de Torrent vivió ayer una de sus jornadas más entrañables y divertidas con un desfile muy especial en el que los protagonistas fueron los mayores de la ciudad. Alrededor de quince personas mayores pasaron por la pasarela instalada a los pies de la emblemática Torre y se convirtieron en modelos por un día, arropados por un público entregado que llenó la plaza y pasaron una tarde muy divertida con sus compañeros de centro.

El desfile, que despertó la ilusión y las sonrisas de todos los asistentes, estuvo organizado por Peluquería Loli, quien ofrece sus servicios de peluquería en los centros municipales de mayores de Torrent, con la colaboración de varios comercios torrentinos, que cedieron los vestidos y complementos que lucieron los participantes.

Una de las participantes del desfile ante los aplausos del público. / A. T.

Los compañeros de los diferentes centros de mayores no quisieron perderse la cita y animaron en todo momento a los modelos, creando un ambiente festivo y emotivo en el corazón de la ciudad.

Esta actividad se enmarca dentro de la Semana del Mayor, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, y refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Torrent por ofrecer propuestas lúdicas y participativas que ponen en valor la vitalidad y el protagonismo de los mayores en la vida social y cultural del municipio.