Meliana consigue fondos europeos para promover su producto de proximidad

El Ayuntamiento de Meliana ha recibido 60.000 euros del programa Erasmus+ 2025 para desarrollar HORTA-EU: el cor per a la innovació i la cooperació, un proyecto que pone en valor la huerta de Meliana y el producto local como entorno de aprendizaje y de intercambio de buenas prácticas.

El objetivo principal de este proyecto es promover el producto local, utilizando la huerta de Meliana como ejemplo de espacio de aprendizaje y de intercambio de buenas prácticas en producción sostenible y productos de kilómetro 0, y creando redes con entidades europeas.

Ramón Bosque, concejal de Proyectos Europeos ha trabajado junto a la consultora Sequoia Pro para sacra adelante esta iniciativa y destaca que: “HORTA-EU nace con vocación de abrir Meliana a Europa. Es un proyecto que combina la tradición de nuestra huerta con la innovación y la cooperación internacional, objetivo principal del programa Erasmus+. Este proyecto nos ayudará a consolidar un modelo de buenas prácticas que queremos compartir con otras regiones europeas, al tiempo que damos a conocer nuestros productos y nuestra gastronomía y convertimos a Meliana en un punto de referencia en Europa”.

El Ayuntamiento de Meliana, como entidad coordinadora del proyecto, contará con el Consorzio Itaca, de Perugia (Italia), como socio. Esta entidad aportará su experiencia con una plataforma cooperativa de comercio online de producto de proximidad, y se estudiará la conveniencia de su réplica en Meliana.

Valor de la huerta de Meliana

Trinidad Montañana, alcaldesa de Meliana, subraya: “En Meliana siempre hemos creído en el valor de nuestra huerta y en consumir lo que producimos. Con este proyecto podremos compartir esa experiencia con otras zonas de Europa y demostrar que, cuidando lo nuestro, también cuidamos del planeta”.

A nivel local, las actividades financiadas por el proyecto integrarán o reforzarán otras iniciativas ya en marcha, como la semana gastronómica Menja’t Meliana o el Club de Producto «Meliana Cor d’Horta», y sumarán nuevas propuestas alineadas con la estrategia europea “Del camp a la taula” y el Pacto Verde Europeo. Entre ellas, talleres de sostenibilidad para comerciantes, restauradores y ciudadanía, así como visitas a cooperativas y a la propia huerta de Meliana y de Italia.

Según Lorena Núñez, responsable de Proyectos Europeos en Sequoia Pro, la obtención de esta financiación supone todo un éxito para Meliana, pues: “La convocatoria ha sido muy competitiva y tan solo se van a financiar 33 proyectos en España de los casi 200 presentados .

De esos 33 proyectos, únicamente dos municipios han resultado beneficiarios, ambos de la provincia de Valencia: Meliana y Calles.

El Ayuntamiento de Meliana y Sequoia Pro pondrán en marcha el proyecto en diciembre de 2025, con una reunión inicial y la preparación de actividades vinculadas a Menja’t Meliana en febrero de 2026. La iniciativa culminará en octubre de 2026 con la difusión de las buenas prácticas desarrolladas en Meliana en otras regiones europeas y con la publicación de una guía del producto de proximidad de Meliana para reforzar su posicionamiento a nivel europeo.