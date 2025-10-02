Paterna lanza la nueva versión del Portal del Emprendimiento para reforzar su liderazgo en autoempleo

El Ayuntamiento de Paterna lanza su nuevo portal del Emprendedor/a diseñado para ofrecer toda la información innovadora y seguir haciendo de Paterna "una ciudad a la vanguardia del emprendimiento y líder en la puesta en marcha de negocios, atracción de empresas y aumento del número de autónomos/as".

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, responsable también de las competencias en Promoción Económica y Desarrollo Empresarial, quien ha destacado “la elevada capacidad emprendedora de los paterneros y paterneras y esta tendencia al alza durante estos últimos diez años avalada por el esfuerzo inversor de las políticas de este Ejecutivo Local Socialista”.

Tal y como ha recordado el primer edil, “este crecimiento constante ha permitido situar a Paterna como uno de los municipios de la Comunitat Valenciana con un mayor índice de autoempleo con más de 5.200 autónomos y autónomas dados de alta en la actualidad”.

Imagen del portal del emprendedor de Paterna. / A. P.

Información de la web

De este modo, el renovado portal mantiene su dirección web y posibilita que los emprendedores y emprendedoras de Paterna que quieran iniciar su proyecto empresarial accedan a una completa y práctica información sobre normativa, procedimientos, trámites, formas jurídicas, ayudas para la financiación del proyecto, acceso a microcréditos, etc., además de conocer su perfil como emprendedor y disponer de herramientas para la elaboración del Plan de Empresa.

Asimismo, este portal facilita el acceso a los procedimientos e iniciativas municipales específicas como el Cheque Emprendedor/a, el Vivero de Empresas o el Club Paterna Emprende y permite la solicitud telemática de cita previa para el asesoramiento empresarial en las dependencias municipales o la formulación de consultas online a los técnicos/as del servicio.