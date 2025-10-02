Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paterna lanza la nueva versión del Portal del Emprendimiento para reforzar su liderazgo en autoempleo

El nuevo portal refuerza el ecosistema emprendedor local con contenidos útiles y servicios de apoyo a la creación de empresas ante la fuerte demanda en la última década de servicios relacionados con el emprendimiento

Imagen del portal del emprendedor de Paterna. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna lanza su nuevo portal del Emprendedor/a diseñado para ofrecer toda la información innovadora y seguir haciendo de Paterna "una ciudad a la vanguardia del emprendimiento y líder en la puesta en marcha de negocios, atracción de empresas y aumento del número de autónomos/as".

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, responsable también de las competencias en Promoción Económica y Desarrollo Empresarial, quien ha destacado “la elevada capacidad emprendedora de los paterneros y paterneras y esta tendencia al alza durante estos últimos diez años avalada por el esfuerzo inversor de las políticas de este Ejecutivo Local Socialista”.

Tal y como ha recordado el primer edil, “este crecimiento constante ha permitido situar a Paterna como uno de los municipios de la Comunitat Valenciana con un mayor índice de autoempleo con más de 5.200 autónomos y autónomas dados de alta en la actualidad”.

Información de la web

De este modo, el renovado portal mantiene su dirección web y posibilita que los emprendedores y emprendedoras de Paterna que quieran iniciar su proyecto empresarial accedan a una completa y práctica información sobre normativa, procedimientos, trámites, formas jurídicas, ayudas para la financiación del proyecto, acceso a microcréditos, etc., además de conocer su perfil como emprendedor y disponer de herramientas para la elaboración del Plan de Empresa.

Asimismo, este portal facilita el acceso a los procedimientos e iniciativas municipales específicas como el Cheque Emprendedor/a, el Vivero de Empresas o el Club Paterna Emprende y permite la solicitud telemática de cita previa para el asesoramiento empresarial en las dependencias municipales o la formulación de consultas online a los técnicos/as del servicio.

TEMAS

