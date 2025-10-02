La Pobla de Farnals participa en la iniciativa infantil de Unicef para generar propuestas para la reconstrucción post dana

Representantes del Consejo de Infancia y Adolescencia Municipal (CIAM) de La Pobla de Farnals han participado en la última reunión de la Iniciativa Post-Dana, celebrada el pasado sábado 27 de septiembre en Massanassa e impulsada por Unicef Comunitat Valenciana en colaboración con los municipios que forman parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia.

Este grupo de participación infantil y adolescente tiene como objetivo recoger las propuestas de los niños y niñas con respecto al proceso de recuperación y reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Hasta la fecha se han llevado a cabo cuatro reuniones en distintos municipios de la provincia como Mislata, Manises o Quart de Poblet, así como una jornada lúdica en la que participaron todos los chicos y chicas de los distintos municipios participantes,celebrada en mayo en Paterna, entre ellos representantes de La Pobla de Farnals.

El sábado 27 de septiembre se celebró en Massanassa la última reunión del grupo, con el objetivo de validar y finalizar las propuestas trabajadas a lo largo del año, que formarán parte del documento final que se presentará en noviembre de 2025.

Iniciativa Post Dana Unicef en Massanassa. / A. P.

En total, participaron 35 chicos y chicas procedentes de los municipios de Alzira, Quart de Poblet, Manises, Carcaixent, Almussafes, El Puig de Santa María, La Pobla de Farnals, Paterna, Picassent, Mislata, Burjassot, Massanassa y Catarroja.

"La participación infantil es un derecho que no se detiene en contextos de emergencia y, además, es una herramienta que favorece la capacidad de resiliencia y de recuperación, así como una obligación para las administraciones que deben considerar y tomar en cuenta la opinión de los niños y niñas en un proceso que les afecta de lleno, como es la respuesta y recuperación frente a una catástrofe", expresan.

Sobre Ciudades Amigas de la Infancia

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia tiene como objetivo promover, junto con las entidades locales, que el bienestar de la infancia y la participación infantil y adolescente estén en el corazón de las políticas locales, con la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos y alcanzar su pleno desarrollo. Esta es una iniciativa liderada por Unicef España desde el año 2002 en alianza con el Ministerio de Juventud a Infancia (a través de un convenio firmado en 2004 con el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo), la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto Universitario de “Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia”

Acerca de Unicef

Unicef trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.