Quart de Poblet firma un convenio con el Registro de la Propiedad para mejorar la gestión tributaria

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha suscrito un convenio de colaboración con el Registro de la Propiedad de Manises con el objetivo de optimizar la gestión del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, junto al concejal de Hacienda, Nacho Rabanaque, han suscrito el acuerdo de colaboración con el registrador Don Miguel Soria López, en un acto que ha tenido lugar en la Sala de Recepciones del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

Gracias a este acuerdo, se refuerza la seguridad jurídica en los trámites relacionados con la transmisión de propiedades urbanas, al tiempo que se simplifica el procedimiento para la ciudadanía.

Objetivo del convenio

La colaboración entre ambas instituciones permitirá agilizar la recaudación, garantizar la correcta acreditación de las declaraciones previas a la inscripción registral y establecer mecanismos de intercambio de información más eficaces.

La firma de este convenio supone un paso adelante en la modernización de la gestión tributaria municipal y en el fortalecimiento de los recursos propios del ayuntamiento, con beneficios directos para la ciudadanía en términos de agilidad, transparencia y eficacia administrativa.

"Con este acuerdo, Quart de Poblet se sitúa a la vanguardia en la cooperación interadministrativa, trabajando de manera conjunta con otras entidades públicas para garantizar un servicio de calidad, cercano y adaptado a las necesidades de vecinos y vecinas", sentencian.