Torrent conmemora el Día de la Policía Nacional en honor a los Ángeles Custodios

La ciudad de Torrent ha celebrado este jueves el Día de la Policía Nacional, una jornada dedicada a los Ángeles Custodios, patronos del cuerpo. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, Amparo Folgado, junto a miembros del equipo de gobierno, representantes institucionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

La programación se inició con una misa en la Parroquia de Santa María del Monte Vedat. A continuación, los asistentes se trasladaron a la Comisaría de Policía Nacional de Torrent, donde se desarrolló el acto central, presidido por el Comisario de la Policía Nacional, Felipe Mª Lluch, Magistrado Juez Decano de Torrent y la alcaldesa.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a los agentes fallecidos en el ejercicio de sus funciones, con la entrega de una corona de laurel en su memoria. Asimismo, se reconoció la trayectoria del Subinspector de la Policía Nacional de Torrent, Enrique Amador, recién jubilado. También se condecoró a diferentes miembros del cuerpo de la Policía Nacional de Torrent.

Acto del Día de la Policía Nacional en Torrent. / A. T.

Durante su intervención, el Comisario Felipe Mª Lluch repasó las principales actuaciones realizadas por la Policía Nacional en el último año, subrayando la importancia de la colaboración con la Policía Local de Torrent, la Guardia Civil y Protección Civil. También expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Torrent y a la alcaldesa por el respaldo institucional y la coordinación en materia de seguridad.

Al finalizar el acto, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó “el esfuerzo, la entrega y la gran labor que realiza la Policía Nacional de Torrent cada día por la seguridad de todos los vecinos”, y quiso agradecer de manera especial “su trabajo ejemplar durante la DANA, donde demostraron, una vez más, su vocación de servicio y compromiso con nuestra ciudad”.