Sin tranvía para las pruebas de valenciano: cómo llegar hasta Feria València

Metrovalencia ha alertado que, por labores de mantenimiento, el 4 de octubre no habrá servicio de tranvía hasta Feria València

Tranvia de Metrovalencia.

Tranvia de Metrovalencia. / Francisco Calabuig

Sara García

València

La Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià (JQCV) ha convocado este sábado 4 de octubre las pruebas oficiales para los niveles A2, B1, B2, C1 y C2.

Los centros de examen están repartidos por toda la Comunitat Valenciana: Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs y Xàtiva.

Sin embargo, por labores de mantenimiento, Metrovalencia ha informado que el 4 de octubre no habrá servicio de tranvía hasta Feria València, uno de los centros de examen.

Alternativas de transporte

Por ello, la JQCV a notificado a los matriculados que, debido a este incidente, el parking subterráneo de Feria València estará abierto de forma gratuita para que los aspirantes puedan acudir con su propio vehículo o de sus familiares. Del mismo modo, el autobús número 62 de la EMT también llega hasta el recinto feria.

