El alcalde de Aldaia recibe a dos jóvenes de Barcelona que viajaron para ayudar en la dana

La dana del 29 de octubre de 2024 también dejó grandes historias de personas que ayudaron a los vecinos de Aldaia y todos los municipios afectados. Una de ellas es la de César Fernández y Alejandra Motos, dos habitantes de la ciudad de Sant Boi de Llobregat que aprovecharon sus días libres para apoyar a un pueblo necesitado pero desconocido para ellos.

Cogieron un autocar hasta Valencia sin un plan más allá de “hacer todo lo posible” por los afectados. “Me daba igual dónde dormir, como si era en un banco. Veníamos a ayudar”, expuso César, que invirtió los cuatro días que tenía libres en su trabajo en colaborar con los vecinos y vecinas de Aldaia. Llegaron a casa de Carmen y de su hija Cristina, vecinas de la calle Fernando Nabón, a través de un contacto del gimnasio al que Alejandra acudía en su localidad. Ellas les abrieron las puertas de su casa y ellos vaciaron todo su trastero inundado.

Aldaia reconoce su gran gesto

El pasado viernes, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, recibió afectuosamente a César Fernández y agradeció “en nombre todos los aldaieros y aldaieras y de todo corazón” la labor de estos héroes haciéndole entrega de un diploma con unos versos que emocionaron a todos los presentes. “En medio de la desolación, emergió lo mejor de la sociedad: la solidaridad inmensa y sincera de jóvenes como tú y Alejandra. Nos disteis ánimo cuando parecía que no nos quedaban fuerzas, nos ayudasteis a levantarnos y nos impulsasteis a iniciar la reconstrucción que todavía hoy continúa y que se alargará por años. Nos disteis también una auténtica lección de vida, sin haber sido llamados.” leyó César en un extracto de su reconocimiento firmado por el alcalde.

En el acto también estuvieron Cristina y Carmen, que agradecieron la labor de estos dos “ángeles” y de toda la gente joven, “que ayudó mucho”. César no había regresado hasta entonces al pueblo cuya reconstrucción fue, en parte, gracias a personas como él y expuso que “no conocía lo que era Aldaia de verdad” y su intención de “disfrutar del pueblo” en el que, dijo Carmen, tanto su amiga como él tienen una “casa para siempre”.