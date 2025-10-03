Barrio La Cautiva de Aldaia: “Los del otro lado del túnel de la Saleta también nos inundamos”

La imagen del túnel que cruza el barranco de La Saleta en Aldaia inundado con las compuertas haciendo de tope volvieron a sobrecoger a la comarca, con el recuerdo del fatídico 29 de octubre. Sin embargo, un barrio más allá, justo al otro lado del túnel, “también estábamos inundados y nadie nos hizo caso”. Es el lamento de los residentes del Barrio La Cautiva, la parte de Aldaia del Barrio del Cristo, que afirman que no entienden por qué en su parte “solo nos pusieron sacos de arena, y no compuertas”-. Los vecinos de allí aseguran que llegaron a tener un palmo de agua: “Tuvimos que tirar bordillos para poder sacar el agua de las casas en planta baja”, indica uno de los vecinos.

Sacos de arena para proteger las calles al otro lado del túnel que cruza el barranco de la Saleta en Aldaia. / L-EMV

Desgraciadamente, ya están acostumbrados. Aseguran que no hace falta que llueva mucho para que se inunde el barrio. “Aquí con 30 m³ de agua ya se inundan las calles. Tenemos el mismo alcantarillado y el mismo colector que hace 60 años. La diferencia es que antes eran muy pocas viviendas y ahora hay hasta un colegio, y no da abasto”, explican desde la Asociación Barrio del Cristo.

Topes en una casa del barrio de la Cautiva, con la calle ya inundada. / L-EMV

La mejora del alcantarillado es una reivindicación histórica de la asociación de vecinos del Barrio del Cristo, al que pertenece a la Cautiva. “Da igual quien gobierne, hemos pedido que intervengan tanto a gobiernos de izquierdas como de derechas, presentando registro de entrada, yendo a los plenos, pero nunca nos atienden nuestras peticiones”.

Y a esa angustia se suma ahora la opción de desviar el barranco de la Saleta, de forma subterráneo , justo por este barrio, algo que preocupa a los vecinos, y a lo que se oponen, como demostraron en la presentación de alegaciones al proyecto medioambiental. “Dicen que quieren desviar el barranco del núcleo urbano, pero la Cautiva, la Pedrota, el Pilar, los Ángeles, también somos núcleo urbano. Esto no es una solución, es un parche, quieren hacer pasar 100 m³ por debajo nuestro”, afirman.

Para el Comité Local de Reconstrucción de Aldaia, sería mejor hacer más profundo el barranco. “Llega un momento en que los bordes apenas tiene medio metro de altura. Para empezar podrían hacer más alto ese vallado, y ahondar el cauce”, una medida que según comentó el alcalde Guillermo Luján, ya está contemplada. En concreto, señaló que rebajaría un metro la cota del barranco.

Visita de la Mancomunitat del Barrio del Cristo

Desde el consistorio, aseguran que también están buscando soluciones a los problemas de inundación del barrio la Cautiva. El martes por la mañana el alcalde junto al val delegado de la Mancomunitat del Barrio del Cristo y concejal de Quart de Poblet, José Antonio Zapata, visitaron la zona. Fuentes municipales aseguran que han contactado con Aigües de l’Horta, para buscar una solución a los problemas de alcantarillado que se derivan de una canalización irregular que se produjo con los primeros asentamientos en esta zona que no contaba con un ordenamiento urbanístico. Además, advierten que con el desvío del barranco de la Saleta, se tendrá que revisar toda la red de saneamiento.

Además, recuerdan, que este pasado lunes, con alerta roja, cayeron 60 l/m² cuando el umbral de la torrencialidad está en 40 l/m², unas cifras que ya de por sí ponen a prueba cualquier tipo de alcantarillado.