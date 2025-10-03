Campaña contra la procesionaria de pino en Torrent

El ayuntamiento de Torrent en colaboración con la empresa pública municipal Nous Espais Torrent SA, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña periódica de control de la procesionaria del pino en jardines, colegios públicos de educación infantil y primaria y otras instalaciones públicas.

Debido a que los últimos años se ha detectado una afección del insecto superior a la de otras épocas en pinos no tratados y para evitar las molestias a los vecinos del municipio, así como el ataque a los pinos, desde el Servicio de Jardinería Municipal se continúa apostando por la aplicación de tratamientos preventivos en la época otoñal.

Dos daños, a los pinos y a la infancia

La procesionaria del pino o ‘oruga procesionaria’, es una plaga que afecta a pinos fundamentalmente. Esta plaga, conocida por sus filas de orugas, puede causar dos tipos de daño: el primero, daños en los pinos, defoliando intensamente los árboles y reduciendo su crecimiento, el segundo efecto, tiene acción directa sobre las personas, con especial afección sobre los niños, al provocar irritación en la piel, reacciones alérgicas y problemas respiratorios en humanos. Asimismo también afecta a animales de compañía, a los que puede ocasionar graves reacciones alérgicas, causado por los numerosos pelos urticantes (tricomas) que dispone cada oruga y que se desprenden y flotan en el aire.

En campañas anteriores los resultados obtenidos han sido muy positivos, habiéndose tratado miles de pinos públicos y reduciendo considerablemente las incidencias recibidas. Durante esta campaña 2025-2026, Nous Espais continuará trabajando para registrar un mayor éxito en el tratamiento mediante ‘Endoterapia’, el cual es más efectivo entre los meses de septiembre y diciembre. Esta campaña, que se adapta al ciclo biológico de la oruga, es preventiva con el tratamiento adecuado se realiza en otoño, para evitar problemas durante la primavera.