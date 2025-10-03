Catarroja celebrará un reconocimiento a los intervinientes locales de la dana

El próximo 8 de octubre, el salón de plenos del Ayuntamiento de Catarroja acogerá un acto institucional de reconocimiento a los intervinientes locales y colaboradores que participaron en las tareas de emergencia y recuperación después de los graves efectos de la dana del 29 de octubre de 2024.

El acto surge a raíz del acuerdo plenario aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, que recoge una resolución de agradecimiento y reconocimiento a las víctimas, familias y a todas las personas, entidades, empresas, fuerzas de seguridad e instituciones que demostraron su solidaridad con el pueblo de Catarroja.

Según ha destacado la alcaldesa Lorena Silvent, “este homenaje es un deber moral con todas aquellas personas que, desde el primer momento, se volcaron al ayudar nuestros vecinos y vecinas, poniendo recursos, tiempos y esfuerzo al servicio de la comunidad. Catarroja nunca olvidará su solidaridad”.

Contenido de la resolución

El documento plenario establece varias medidas y reconocimientos, entre las cuales destacan:

Homenaje a las víctimas de la dana y decreto de tres días de luto oficial cada 29 de octubre.

Reconocimiento público a todas las personas, colectivos e instituciones que colaboraron en las tareas de rescate, limpieza y recuperación.

Distinción especial a los trabajadores municipales, personal sanitario, fuerzas de seguridad, Protección Civil, Consorcio Provincial de Bomberos y Unidad Militar de Emergencias (UME).

Agradecimiento al tejido asociativo local, comunidad educativa y labradores del municipio por su implicación directa.

Propuesta de incoar el expediente para nombrar Hijos Predilectos de Catarroja a Fernando Costa Fernández (Ejército de Tierra), Vicente Chirivella (Guardia Civil) y José Luis Pallarés (UME).

Reconocimiento al personal sanitario y al sector farmacéutico, que mantuvo el suministro de medicamentos a pesar de los graves daños a los establecimientos.

Mención especial al Consorcio Provincial de Bomberos de València y a todos los equipos de emergencia venidos de todo el Estado, así como a la Unidad Militar de Emergencias (UME – BIEM III e iV), que desplegó más de 1.000 efectivos.

Agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y Protección Civil, por su actuación inmediata y coordinada.

Especial mención en la comunidad educativa —profesorado, alumnado, familias y personal de apoyo— por su colaboración e iniciativas solidarias.

Creación de un registro municipal de reconocimientos, público y ampliable, para incluir todas las personas y entidades colaboradores.

Instalación de un mural conmemorativo en la entrada del municipio (CV-400) como símbolo permanente de agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias.

Reconocimiento específico a la Policía Local

Además, el Pleno municipal aprobó también, por unanimidad, el inicio del procedimiento para la concesión de distinciones oficiales a varios miembros de la Policía Local de Catarroja. Por eso, se propone iniciar el procedimiento para la concesión de dos distinciones diferenciadas:

La Cruz al mérito policial, distintivo rojo, como reconocimiento a los agentes que, en el marco de estas actuaciones, asumieron riesgos extraordinarios con un alto sentido del deber. La Condecoración Honorífica, para distinguir aquellas personas pertenecientes al departamento de seguridad ciudadana que, sin estar expuestas directamente en el peligro, realizaron tareas fundamentales de apoyo, coordinación y asistencia, contribuyendo de manera decisiva al buen funcionamiento del dispositivo.

“Los agentes actuaron con un alto nivel de profesionalidad, entrega y valentía, calidades que el Ayuntamiento considera que tienen que ser reconocidas públicamente”, ha señalado la alcaldesa Lorena Silvent.