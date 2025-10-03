La charanga de Quart encuentra su bombo robado... a 150 kms

"No te lo vas a creer, ¡han encontrado mi bombo!". Así de contento estaba Rubén, el propietario del bombo con el que tocaba en la Xaranga Tocant-ho tot (THT) de Quart de Poblet, quien denunció su robo en Alboraia y no se podía creer que hubiera aparecido nada más y nad amenos que a 150 kms de distancia, en la localidad alicantina de la Vila Joiosa.

Fue el pasado sábado 20 de septiembre cuando este grupo de amigos y músicos de Quart de Poblet acudieron al paseo marítimo de la playa de la Patacona, en Alboraia, contratados para amenizar una despedida de soltero.

Una vez finalizado su trabajo, decidieron irse a cenar y, para ello, dejaron el bombo y otros instrumentos en dos coches aparcados en la calle Blasco Ibáñez de la Patacona, en la zona de la playa. Después de la cena, vinieron las copas, y por eso decidieron dejar los coches aparcados, y volver a Quart de Poblet en el coche de otro amigo que no había consumido alcohol. A la mañana siguiente, cuando fueron a por el coche se encontaron el cristal roto y el coche abierto, sin el bombo en el maletero.

Tras denunciar su sustracción en la Policía Nacional de Quart de Poblet, Rubén y el resto de la charanga, no confiaban en su recuperación. Ya advirtieron que no era por una cuestión económica, sino sentimental, ya que Rubén tenía ese bombo 17 años y se había convertido en el emblema de la charanga.De hehco llevaba unos vinilos pegados representativos. Además de la noticia publicada en Levante-EMV, en redes sociales también la charanga aseguraba que quien econtrara su bombo les ofrecería un "bolo" gratuito.

Comprado en un rastro

Pues la llamada ha tenido sus frutos. "Me han llamado de la Guarda Civil de la Vila Joiosa para decirme que un hombre había dejado allí un bombo y que todo apunta a que es el mío", explica Rubén, quien afirma que mañana sábado recorrerá los 150 kms qu esperan Quart de la población alicantina para recuperar uno de su sbienes más preciados.

El bombo que fue sustraído. / L-EMV

Según la Guardia Civil, un hombre compró el instrumento en el rastro, pero al examinarlo vió que había rastros de un vinilo, y cuando vio las noticias sobre la desaparición y fotos del bombo, comprobó que esa huella en el instrumento correspondía a la imagen de las pegatinas del bombo sustraído, y decidió entregarlo en la Guarda Civil.

"Intentaré que me faciliten su contacto, para pagarle el dinero que él tuvo que abonar por el bombo o al menos poder amenizarle con la charanga cuando él nos lo pida", explica Rubén, que está deseando volver a tener entre sus manos el bombo con el que ha convivido 17 años.