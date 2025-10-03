El comercio Salvi de Burjassot valida el primer premio de la Lotería Nacional

La buena suerte recaló, una vez más, en el comercio Loterías Salvi Revistas de Burjassot. Un inspector del organismo de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) se acercó este viernes por la mañana al establecimiento para dejar dejar constancia de la noticia: "Gran premio. Vendido aquí".

La tienda que regenta Patricia Salvi –negocio familiar fundado hace cerca de 70 años– validó con el número 31709 el primer premio de la Lotería Nacional correspondiente al sorteo celebrado el jueves día 2 de octubre. Cada décimo expedido tiene un valor de 30.000 euros.

"De momento, nadie se ha presentado en la tienda con algún décimo premiado", declaró la gerente a Levante-EMV. Sí se pudo apreciar a lo largo de la mañana, sin embargo, "mayor afluencia de personal" y no pocas personas –"clientes habituales"– que felicitaban a Patricia, que continúa acumulando "grandes premios" de la Selae en las vitrinas del local.

De hecho, el comercio empezó el año 2025 validando un boleto de la Bonoloto correspondiente al sorteo del 11 de enero valorado en 151.754,83 euros. Antes, en mayo de 2022, la tienda también vendió otra apuesta de la Bonoloto premiada con 153.085 euros.