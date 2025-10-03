Otra concejala de Moncada pasó 500 euros de móvil de su viaje en Argentina

La factura de los teléfonos móviles corporativos del Ayuntamiento de Moncada están siendo un quebradero de cabeza para el área de gastos. Si en agosto de 2023, las vacaciones en Andorra de la concejala del PSPV, Feli Bondia, generó una factura de 5.000 euros, por no tener desactivado el consumo de datos en el extranjero, en apenas dos días. Ahora ha sido otra edila, la que tampoco desactivó el roaming en sus vacaciones estivales.

Esta vez no han sido 5.000 euros, sino 500. La titular de la línea telefónica es la concejala de Juventud, Medio Ambiente y Bienestar Animal, Movilidad y Transporte Público, Valentina Cortegoso, de Compromís, que gobierna en coalición con el PSPV en el municipio. En agosto de 2024, realizó un viaje durante sus vacaciones a Argentina, sin desactivar la itinerancia de datos. En concreto, ha pasado una factura de 496,24 euros solo en conexión a internet con teléfono móvil, del 15 al 17 de agosto de 2024. También en dos días, como Bondia.

La concejala Valentina Cortegoso, durante la inauguración de un parque canino en Moncada. / A. M.

La diferencia es que la línea de Cortegoso es posterior a 2017, ella ha entrado en el gobierno en esta legislatura -es la concejala más joven del gobierno municipal-, y por tanto, sí tiene activo el límite de roaming establecido por la compañía telefónica, de 500 euros. Una barrera que precisamente es uno de los motivos que ha argumentado el Ayuntamiento de Moncada para denunciar a la compañía ante el FACE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado), y evitar el pago. Sin embargo, la línea de Feli Bondia era de 2015 y no contaba con esta limitación.

Tampoco parece que Cortegoso hubiera pedido el bono roaming de 120 o 240 euros que también tiene disponible la compañía, en caso de que se desee usar el móvil en el extranjero, aunque para ello se debe avisar y solicitar antes del viaje.

Al no tener desactivado el roaming, la concejala se conectó una docena de veces a Telecom Argentina, con conexiones dispares que van desde los 148 euros a apenas un euro. Diferente también a las conexiones en Andorra, donde se establecía 149 euros por usar los datos móviles de la compañía andorrana. La concejala Feli Bondia ya ha asegurado a este diario, que en caso que se resuelva la incidencia y la compañía no retire la factura, ella asumirá el coste. De momento, se desconoce si Cortegoso también seguirá los mismos pasos, aunque a priori el consistorio no ha devuelto la factura.