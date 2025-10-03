Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí L-EMV

Duelo de reproches por 'favoritas' en Torrent

Cruce de reproches sobre favoritas en el pleno de Torrent. El concejal del PSOE, Edu Gómez, en el turno de ruegos, le preguntó a la alcaldesa, Amparo Folgado, si su “privilegiada relación con Carlos Mazón”, que le ha valido, según el regidor, el apelativo de “alcaldesa favorita de Mazón” y dadas “sus continuas visitas a Mazón, si todo ello “sirve para algo a los torrentinos y torrentinas". Folgado, con visible gesto de cabreo, espetó a Gómez: “tengo varias opciones, o le contesto o me gustaría ser la favorita de Pedro Sánchez, que ya me parece bastante despectivo, si es mujer, ser la favorita de alguien. Porque me imagino que también había favoritas en el señor Ábalos con el que ustedes tienen muchísima relación”.