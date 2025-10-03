Ecologistas de Paterna piden a Sagredo refugios climáticos vegetales y no artificiales

Después del anuncio hecho por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, de destinar un presupuesto especifico en 2026 para adaptación a la crisis climática, en la Aliança per l’Emergència Climàtica se preguntan en qué consistirán las zonas de sombra anunciadas por el alcalde, ya que en "ningún momento ha hablado de aumentar la vegetación, y es posible que solo se plantee instalar elementos artificiales para sombrear".

Para la Aliança, estos elementos artificiales tendrían que ser el último recurso, puesto que, en la situación climática actual y la que se dibuja en un futuro próximo, hay que apostar por los refugios climáticos en forma de islas de vegetación: más jardines, más espacios renaturalizados y más árboles en aceras y calzada (en este último caso, si las aceras son estrechas). Según la Aliança, este incremento de la vegetación es la clave para contrarrestar la subida de temperaturas y aportar confort a la población. Es la tendencia de las ciudades modernas que quieren reducir al máximo las repercusiones que en la salud de la población y en los ecosistemas está causando este calentamiento acelerado del planeta.

"Los datos lo dicen: hay que aumentar la vegetación"

Para confirmar lo que argumenta, la asociación ecologista ha participado en la Termometrada estatal, que ha consistido, en Paterna, en hacer 36 mediciones de temperaturas en varios puntos del municipio, tanto en el centro urbano como en la Canyada. Se han medido las temperaturas en el Parc Central de Paterna y calles próximas, en espacios con y sin árboles, y en la Canyada en el parque de la Pinada, el bosque y zonas próximas a los barrancos de Serra y Rubio. Cada medición se ha hecho en tres horarios diferentes.

Una activista con un paraguas y un termómetro, para medir la temperatura. / L-EMV

Los resultados, medidos por termómetros comprados al efecto y de la misma marca y modelo, son "muy elocuentes y confirman la importancia de los árboles para refrescar el ambiente: en zonas con pavimento y sin árboles, las temperaturas eran más de dos grados más altas que las temperaturas de las zonas con tierra y árboles".

Por eso desde la Aliança han pedido, tanto al alcalde Sagredo como a la concejala responsable del arbolado, Mercedes Navarro, que "implementen refugios climáticos vegetales con árboles y arbustos, despavimentando si es necesario, y también plantando muchos más árboles con alcorques con vegetación para mantener la humedad".

Mayores y pequeños

Respecto a los centros educativos, la Aliança ha planteado al alcalde y a la edil que se haga un estudio de cada patio escolar para implementar el arbolado y crear así un entorno de vegetación que reduzca la necesidad de aires acondicionados. "Hemos entrado en una situación climática muy delicada que está repercutiendo en la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables, la infancia y las personas mayores, que se está resintiendo especialmente. Por eso, esperamos que nuestro ayuntamiento esté a la altura y apueste por la revegetación", han señalado desde la Aliança.

Por último, desde la Aliança han recordado a Sagredo y Navarro que aún está pendiente de creación el Consell del Clima, que en 2022 se comprometieron a poner en marcha y del que aún no se sabe nada. “Este Consell es muy necesario porque ante la emergencia climática son muchas las iniciativas que se tienen que poner en marcha, y siempre con la participación ciudadana”, han concluído.