El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Alboraia

Una tienda de patinetes eléctricos ubicada en la localidad valenciana de Alboraia ha sufrido esta madrugada un incendio, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El fuego se ha originado sobre las 5.40 horas en la tienda de patinetes por causas que no han trascendido y ha sido extinguido a las 7.57 horas.

Los bomberos en la tienda de patinetes. / Policía Local Alboraia

En el operativo para sofocar el incendio han participado cuatro dotaciones de bomberos de Paterna, Moncada, Burjassot, un sargento y un oficial, al tiempo que se han movilizado bomberos del Ayuntamiento de València.

El Cicu movilizó una unidad de Soporte Vital Básico pero no realizó ninguna asistencia.