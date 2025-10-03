Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en una nave industrial de Bonrepòs i Mirambell

El fuego se ha producido en una fábrica de la zona empresarial de este pueblo de l'Horta Nord y ha provocado una escandalosa columna de humo y ha dejado un herido leve

Violeta Peraita

Una fábrica de la zona industrial del pueblo Bonrepòs i Mirambell, en l'Horta Nord, ha ardido esta mañana por causas todavía desconocidas. El incendio se ha declarado a primera hora de la mañana y las llamas han provocado unas escandalosas columnas de humo que se veían a kilómetros de distancia y que ha dejado un herido leve.

El municipio está muy cerca de Tavernes Blanques, Almàssera y a la ronda norte de València y hasta allí se han desplazado la alcaldesa y la Policía Local de esta localidad y otras cercanas, como Almàssera, que ya trabajan en labores de cortes de tráfico de la carretera. Hasta el momento se conoce que es una nave de residuos sin actividad laboral y en la que se estaban produciendo labores de limpieza.

Hasta el lugar se han desplazado varias unidades policiales de ámbito local y de bomberos. El incendio ya está controlado y no ha hecho falta desalojar la finca de viviendas cercana al inmueble, según han informado fuentes de la Policía Local de Almàssera, presentes en el lugar de los hechos.

