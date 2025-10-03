Paiporta se prepara para celebrar el 9 de Octubre con la tradicional Entrada de la Senyera

Paiporta se prepara para conmemorar el 9 de Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, con una programación repleta de actividades culturales y lúdicas pensadas para toda la familia.

Los actos comenzarán el lunes 7 de octubre con el cuentacuentos familiar La maleta viajera, a cargo de El Gran Jordiet. La actividad se celebrará a las 17.30 horas en la Biblioteca Pública María Moliner Ruiz.

La tradicional Entrada de la Senyera tendrá lugar el martes 8 de octubre, a partir de las 21 horas. La salida será desde la calle Santa Anna, y el recorrido continuará por la calle Primer de Maig y cruzará el Pont Vell hasta llegar a la explanada del Ayuntamiento.

Este año, el acto contará con la colaboración de la Junta Coordinadora de Moros y Cristianos, así como de diversas asociaciones culturales del municipio.

El miércoles 9 de octubre, el parque de Vil·la Amparo volverá a ser el escenario de una jornada pensada para disfrutar en familia. De 10 a 14 horas, se llevarán a cabo juegos tradicionales, talleres infantiles, actividades lúdicas y un espacio de lectura.

La música también estará presente: a las 11.30 horas, el grupo Ramonets pondrá ritmo a la jornada, y a las 12.45 horas, tomará el relevo musical Primavera Valenciana.

Programación del 9'octubre en Paiporta. / A. P.

Reconocimientos 9 de Octubre

Antes del desfile, a las 18.30 horas, tendrá lugar el acto institucional de Reconocimientos 9 de Octubre en el salón de plenos del Ayuntamiento.

En esta edición, en la categoría de personalidades, se rendirá homenaje al músico y compositor paiportino Elies Monxolí, en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional que abarca su faceta como instrumentista, compositor y musicólogo.

En la categoría de entidades, se reconocerá a InterAMPA por su incansable labor de apoyo a todas las familias de Paiporta durante las últimas décadas.

Comercio y tradición

Dentro de la programación del 9 de Octubre, la Agencia de Promoción del Valenciano AVIVA Paiporta ha querido implicar también al comercio local. Los días 7 y 8 de octubre, se llevará a cabo el reparto de bolsas de frutas de mazapán con la compra de la tradicional Mocadorà en todos los hornos del municipio.

La concejala de Promoción Lingüística, Olga Sandrós, ha destacado que “el 9 de Octubre es un gran día para volver a nuestras plazas y reivindicar nuestra lengua y nuestra cultura”.