El PSOE denuncia que Vox impide guardar un minuto de silencio por las víctimas de las guerras

El PSOE ha denunciado que Vox y el PP en Torrent han impedido guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las guerras. El incidente ocurrió en el pleno municipal celebrado este jueves por la tarde, cuando los socialistas solicitaron antes de iniciar la sesión guardar un minuto de silencio por las miles de víctimas civiles en Palestina y en protesta por la flotilla española intervenida en aguas internacionales por el gobierno de Israel.

La alcaldesa del PP, Amparo Folgado, aceptó, haciendo extensivo ese respeto a todas las víctimas de conflictos. Con todo, el PSOE critica que Vox se negó a participar al ver una bandera palestina junto a una española en el pleno, extendidas por la bancada socialista.

Vox exigió retirarlas y, ante la negativa de los socialistas por "respeto y solidaridad con las víctimas del pueblo palestino", la alcaldesa del PP, Amparo Folgado, que se sentía "más cómoda" sin la bandera palestina, dicen desde el PSOE, "prefirió apoyar a su socio de gobierno y desetimar el minuto de silencio, dando inicio al pleno sin rendir homenaje en el Día Internacional de la No Violencia".

Torrent se queda así, una vez más, "sin condenar la violencia en Gaza ni honrar la memoria de las víctimas de todas las guerras". Los socialistas lamentan la postura del gobierno PP-Vox, ya que, a su entender, "la paz y la dignidad de las víctimas deben estar por encima de cualquier bandera".