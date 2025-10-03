Quart de Poblet lanza ayudas de 100 euros para material escolar en Infantil

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de la concejalía de Educación, ha abierto la convocatoria de ayudas económicas destinadas a la adquisición de libros de texto y material escolar para el alumnado matriculado en Educación Infantil de 2º ciclo (3, 4 y 5 años).

Cada ayuda tendrá una cuantía de 100 euros y podrán beneficiarse de ellas las familias cuya renta per cápita no supere la cantidad establecida en la convocatoria anual. Además, la unidad familiar deberá residir y estar empadronada íntegramente en Quart de Poblet durante el curso académico y haber adquirido previamente los libros y el material escolar.

Estas subvenciones tienen como finalidad aliviar la carga económica de las familias en el inicio de curso, garantizando que todos los niños y niñas del municipio dispongan de los recursos necesarios para su desarrollo educativo.

Plazo de las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se inicia este viernes 3 de octubre, y será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y deberán tramitarse a través de la sede electrónica municipal o mediante los registros oficiales habilitados.

Imagen de recurso sobre una mesa infantil con material escolar. / A. Q.

Las bases completas de la convocatoria, así como la documentación requerida y el acceso al trámite electrónico, se encuentran disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet considera que "la educación es un pilar fundamental para el desarrollo personal y comunitario. A través de este tipo de iniciativas, se pretende favorecer la equidad en el acceso a los recursos educativos, respaldando a las familias y acompañando al alumnado en su proceso de aprendizaje desde las primeras etapas".