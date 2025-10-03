Torrent destinará 837.000 euros a reforzar instalaciones deportivas y apoyar a los clubes

El pleno del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado en sesión celebrada este jueves una modificación presupuestaria de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) que supone una inversión de 837.000 euros, financiados íntegramente con el remanente positivo de tesorería de la propia Fundación.

La modificación presupuestaria ha sido aprobada por los votos favorables de todos los grupos municipales del Partido Popular, VOX, Partido Socialista, Compromís y concejal del grupo de no adscritos. La medida permitirá dar respuesta inmediata a las necesidades de mantenimiento de las instalaciones deportivas y reforzar el apoyo económico a los clubes y entidades deportivas de la ciudad.

Inversiones

De los 837.000 euros aprobados, 315.000 se destinarán a intervenciones urgentes en instalaciones deportivas municipales. El objetivo es modernizar, reparar y garantizar la seguridad en espacios utilizados diariamente por miles de torrentinos.

Entre las actuaciones destacan la reparación de voladizos exteriores y mejoras en la iluminación del Pabellón El Vedat (32.000 euros), la adecuación de los vasos y nuevos vestuarios de la Piscina La Cotxera (35.000 euros), la reparación de pistas de pádel, frontones y sistemas de iluminación en el Pabellón Anabel Medina (12.000 euros), así como la puesta a punto de la pista, la aerotermia y el sistema de agua caliente en el Pabellón Toll l'Alberca (6.000 euros).

A ello se suma una partida de 230.000 euros destinada a servicios técnicos fundamentales como asistencias técnicas, asesoría laboral o control horario.

Refuerzo al tejido local

El acuerdo aprobado también incluye 522.000 euros en subvenciones a clubes y deportistas torrentinos, con un doble objetivo: abrir una nueva convocatoria de ayudas en libre concurrencia a entidades deportivas locales (60.000 €) y reforzar las subvenciones nominativas a entidades de referencia en la ciudad.

Así, recibirán apoyo directo el Torrent CF (350.000 €), el Bàsquet NBT (40.000 €), el Club Atletismo Torrent (25.000 €), el Torneo Internacional de Baloncesto (39.000 €) y el atleta Marcos Ruda (8.000 €).La FDM contaba con un remanente positivo superior a 1,9 millones de euros al cierre del ejercicio 2024.