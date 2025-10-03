Torrent rinde homenaje a sus mayores

La Semana del Mayor de Torrent ha vivido este viernes uno de sus actos más esperados: la Comida Homenaje a Nuestros Mayores, un encuentro festivo que reunió a centenares de personas en el Ágora de Parc Central, con transporte habilitado desde los centros de mayores de San Enrique y Virgen del Olivar para facilitar la asistencia.

La jornada dio comienzo con una gran comida de hermandad, que reunió a centenares de mayores en un ambiente festivo y familiar. Durante el almuerzo, los asistentes compartieron mesa y conversación, en un clima de convivencia que reforzó los lazos entre los diferentes centros de Torrent.

A continuación, se celebraron las intervenciones institucionales, en las que el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, y la alcaldesa, Amparo Folgado, dirigieron unas emotivas palabras de reconocimiento y gratitud a las personas mayores, poniendo en valor su papel en la sociedad y el compromiso del Ayuntamiento con el envejecimiento activo.

Tras los discursos llegó el turno la entrega de diplomas a los ganadores de los concursos celebrados durante la Semana del Mayor, en disciplinas como petanca, truc, parchís, dominó y manilla, que ha vuelto a despertar gran participación entre los usuarios de los tres centros municipales de Torrent.

La jornada continuó con el tradicional baile popular con ambientación musical, que llenó de música y alegría el Ágora de Parc Central, animando a muchos de los presentes a salir a la pista para disfrutar y moverse al ritmo de las canciones más conocidas. El acto culminó con un espectáculo de variedades en colaboración con Play Radio, presentado por Vicente Alventosa y Ana Mar Vila.

Al público disfrutó de una tarde inolvidable con la actuación de Luis Escudero, que ofreció un emotivo tributo a Manolo Escobar, interpretando algunos de los temas más conocidos del icónico cantante español. La artista Lola Viar llenó el escenario de color y energía con su show “Ciao Raffaella”, un homenaje a Raffaella Carrà que arrancó ovaciones y aplausos de los asistentes.

El broche musical corrió a cargo de Fran Vianna, que interpretó un repertorio de canciones de siempre, despertando la nostalgia y el entusiasmo del público, que no dudó en acompañarle con palmas y coros.

LA alcaldesa y varios concejales , en una de las mesas de mayores / L-EMV

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó la importancia de este homenaje como un reconocimiento a la trayectoria vital y la aportación de las personas mayores a la sociedad torrentina, “hoy celebramos la experiencia, la memoria y el cariño de nuestros mayores, que son el alma de Torrent. Este homenaje es nuestra manera de darles las gracias por todo lo que han hecho y siguen haciendo por nuestra ciudad y por sus familias”. Folgado también subrayó el compromiso del gobierno municipal con el bienestar de las personas mayores, “seguiremos trabajando para ofrecerles actividades culturales, deportivas y de ocio saludable que les permitan disfrutar de un envejecimiento activo y en compañía, fomentando la participación social y combatiendo la soledad no deseada”.

La Semana del Mayor, todo un referente en Torrent

La Semana del Mayor 2025 ha reunido una variada programación de actividades culturales, lúdicas y deportivas, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario social de Torrent. Marchas, talleres, exposiciones, representaciones teatrales y música en directo han hecho de estos días una oportunidad única para reconocer el papel esencial de los mayores en la ciudad.

“La Semana del Mayor no es solo una programación de actividades, es un espacio de encuentro que fomenta la amistad, la convivencia y el espíritu de comunidad entre nuestros mayores. Verlos disfrutar, reír y compartir momentos juntos es la mejor recompensa a todo el trabajo que hay detrás de esta iniciativa”, afirmó Arturo García.

“Desde el Ayuntamiento queremos seguir ampliando las oportunidades para que nuestros mayores se sientan activos y acompañados. Apostamos por un ocio inclusivo y saludable que potencie su bienestar físico y emocional, porque cuidar de ellos es también cuidar de la esencia de Torrent”, señaló el concejal de Servicios Sociales.

El homenaje en el Ágora del Parc Central ha sido, un año más, el mejor ejemplo de que Torrent mantiene viva su apuesta por el envejecimiento activo y por brindar a sus vecinos y vecinas más veteranos espacios de convivencia, alegría y reconocimiento.